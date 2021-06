Team Queso asalta el podio de la Spain Nationals a falta del partido aplazado de CREAM Real Betis

La Spain Nationals se acerca al final de la temporada con una de las tablas más apretadas de su historia. A falta del partido aplazado entre CREAM Real Betis y Movistar Riders, la zona noble de la clasificación apenas se despega entre unos y otros. La soberanía de Mav3ricks sigue siendo el fetiche de la competición ya que en las 9 jornadas que llevan disputadas sólo han conocido la derrota en esta última ante el rival directo: Wizards.

No obstante, el que abría el cierre de la última fecha ha sido otro y es que el conjunto de Team Queso ha espantando de un plumerazo a un Rvns que empata a puntos con los jinetes en la parte baja de la tabla.

Blacky fue el MVP de la partida siendo el más crítico a la hora de eliminar a sus rivales llegando a abatirlos hasta en 13 ocasiones. Además, la falta de participación no fue escasa ya que junto Rafa (62% KOST) acompañaba a los verdaderos obreros del encuentro. Zora, Rockstar y Jasdr1 llegaron al 75% de KOST siendo una pesadilla en el primer tiempo. El 5-1 con el que cerraron éste metió el miedo en el cuerpo de los de Th3alexd que ni siquiera con el cambio de roles pudieron arreglar el destrozo que les hicieron en las primeras rondas de juego. De esta forma y con un claro 1-7 a favor de los quesitos, Blacky y compañía duermen esta semana dentro del podio donde esperan asentarse, al menos, hasta final de temporada.

Por su parte, el partidazo de la jornada entre Mav3ricks y Wizards ponía el picante a la clasificación. Tras 15 rondas de juego en el que ninguno quería perder los 3 puntos, acabó decantándose por 7-8 a favor de los magos donde Deivid puso tierra de por medio al final.

Thuunder no se quiso perder la fiesta de las kills y con un estilo más ofensivo y ambicioso se ofrecía para entrar con todo apoyado por el primero y un Hulik se que se inmolaba al entrar en cada ofensiva. Sin embargo, dos buenas rondas defensivas cerraron el encuentro poniendo más interesante la Spain Nationals.

Mav3ricks, aún así mantiene la fe en cerrar la temporada como líder y siendo el rival difícil de abatir. Pese a que estén a un solo punto el uno del otro, ninguno de los dos puede permitirse resbalar a falta de 5 jornadas por disputarse. Los de Poseidón han sabido labrar una temporada en la que parece que el parón no les ha debilitado. De igual forma, Alex.exe sigue teniendo esa precisión tan letal mientras que JoT4 y Ch0i siguen siendo los stoppers y support del quinteto.

El pozo de la tabla tampoco se libra de controversia y es que todavía cualquiera puede salvarse del descenso. Pese a que Team DeftFox sea el colista de la competición, no pierde la vista de Riders, Guardería y Rvns. No obstante, el que tan sólo lleven un punto les obliga a que a partir de ahora hagan todo al dedillo y no se dejan más puntos de los que ya han perdido.