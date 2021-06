Team Queso gratina la Superliga

El Split de verano de la Superliga ya echa a andar. La segunda jornada de la competición nacional empieza a dar forma a la clasificación y corregir los errores de la inauguración. Todos parecen estar muy igualados y a diferencia de lo que se ha podido ver en el Split de primavera, los rosters han cogido una dinámica de trabajo bien encuadrada y sin escollos en la pizarra.

El que ha sorprendido con creces es Team Queso. El quinteto de JaVaaa no tuvo un juego muy claro en la campaña anterior y es que los cambios que hicieron a mitad de temporada tampoco consiguieron resolver la sangría de puntos que estaban perdiendo.

Sin embargo, el pasado quedó atrás y los quesitos han entrado en este curso gratinando las opciones del resto sirviéndose como un entrante y dejando una explosión de queso fundido en la cima de la tabla.

Tras su victoria contra eMonkeyz, el encuentro que daría claros síntomas de mejoría sería el que se jugó contra el renovado Vodafone Giants. Las incorporaciones de Miniduke, 113 y KaSing les convirtió en un equipo (a título) más competitivo. La veteranía, la sangre ambiciosa joven y el mejor midlaner de la última temporada han sido el mejor de los justificantes.

No obstante en Team Queso, la experiencia les ha confirmado que solidificar un proyecto es mucho mejor y da mayores resultados a la larga. El combate sobre la Grieta del Invocador no tuvo desperdicio.

Si tuviéramos que hablar del protagonista del partido a nivel deportivo sería sin duda de JaVaaa. El tirador de Team Queso estuvo stompeando continuamente al quinteto de Giants sin dejarles hacer ninguno de los objetivos del mapa. Además, el buen trabajo de DahVys y Siler funcionó para ser los que más contenían los golpes que intentaban propiciar Attila y el resto.

En cuanto al transcurso del encuentro, el pusheo que se hizo desde el early game en todas las calles pilló por sorpresa a unos gigantes que habían traído otra estrategia. La pausa y el ir farmeando oro no dio buenos resultados y cuando trataron de hacer varias teamfights sólo servían para feedear y levelear al rival. Es cierto que el ADC de los quesitos es claro merecedor del MVP ya que su Jinx fue un tormento incesante durante toda la partida. Además, los Nashor que se llevaron neutralizaron la poca ofensiva que tenía Giants haciendo que fuera imposible bajarles el ritmo.

No obstante, el verdadero héroe de Team Queso no jugaba ni aparecía en pantalla. Prod1gy (coach del quinteto quesero) fue el que de verdad se tiene que llevar el mérito de la victoria y el que estén en lo alto de la clasificación. Tras comprobar que el problema era más 113 y no Miniduke, el juego pasó a nerfear al jungla rival para así desproteger los dragones, heraldos y Nashor que había por la zona del río. Al perder esta posición tan táctica, Giants iba con todo a revertir la situación haciendo que perdiesen campeones en las teamfights y con ello, el oro y leveleo se decantaban para ellos.

Con esta victoria, Team Queso lidera la tabla tras 2 jornadas en las que parece haberse convertido en un fénix resucitado de sus propias cenizas. Su último Split está claro que fue un desastre, pero con esta nueva dinámica de trabajo hay que tener cuidado a la hora de tenerlos enfrente porque ya se están pronunciando como candidatos a copar las plazas de podio de la Superliga.