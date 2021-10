Todo preparado para el inicio de los Worlds 2021

El Mundial de League of Legends se ha convertido en la competición más importante dentro del mundo de los deportes electrónicos. El rey de los eSports ha logrado reunir a millones de aficionados en un evento internacional que arranca este cinco de octubre con una fase previa llamada Play-In.

Las restricciones de movilidad han obligado a Riot Games a realizar un cambio de última hora de la sede de la competición, que se disputará en Islandia de forma presencial y que facilita a los equipos la movilidad. Las restricciones de los países no han tardado en aparecer y la región de VCS ha sido la primera en sufrir las consecuencias al no poder viajar al evento y perderse el Mundial de League of Legends.

Esta primera fase reúne a los diez equipos que no han logrado clasificarse de forma directa para que disputen una primera fase en la que se repartirán dos plazas directas al Main Event. A partir del 5 de octubre comenzará un Play-In que se divide en dos fases.

La primera fase es una etapa grupal en la que los equipos se dividen en dos cuadros y los dos mejores consiguen su billete directo para el evento principal, mientras que los seis siguientes mejores deberán disputar unos Playoffs donde se repartirán las dos últimas plazas.

Una vez que se cierre la fase previa tendrá lugar el Main Event entre los mejores equipos del mundo de League of Legends. El evento principal volverá a contar con una fase de grupos en la que los dieciséis mejores se dividirán en cuatro cuadros que por el momento se han quedado de la siguiente forma:

Grupo A

DAMWON Gaming

FunPlus Phoenix

Rogue

TBD

Grupo B

Edward Gaming

100 Thieves

T1

TBD

Grupo C

PSG Talon

Fnatic

Royal Neve Give Up

TBD

Grupo D

MAD Lions

Gen. G Esports

Team Liquid

TBD

Los representantes de la LEC de esta temporada serán MAD Lions, Fnatic y Rogue, mientras que G2 Esports se ha quedado fuera del Mundial por primera vez en su historia. Los tres equipos han tenido mala suerte a la hora de caer en los cuadros y tienen complicado su pase a las finales de la competición.

Rogue tendrá que verse las caras ante DAMWON y FunPlus Phoenix, dos de los equipos más fuertes del momento y los más temidos por todos los participantes. Los chicos de Fnatic han tenido más suerte a la hora de caer en el Grupo C, ya que verán las caras ante el PSG Talon, Royale Never Give Up y un equipo que no se conoce por el momento. Fnatic tiene enfrentamientos muy complejos, pero es uno de los que más posibilidades tiene para avanzar a la siguiente ronda.

Finalmente, los chicos de MAD Lions se medirán ante Gen. G y Team Liquid, dos equipos muy fuertes que siempre llegan hasta las finales del torneo, por lo que los leones tendrán que dar lo mejor de sí para avanzar a los Playoffs.

Durante varias semanas se enfrentarán entre sí en partidos al mejor de uno para buscar las dos mejores posiciones que les permitan avanzar a la fase final del evento que tendrá lugar a partir del 22 de octubre.

Todos los enfrentamientos de la fase de grupos contarán con un formato de Double Round Robin, por lo que podremos disfrutar de una gran variedad de encuentros entre los mejores.

La fase final de la competición siempre ha gozado de un gran prestigio al reunir a los mejores clubes del momento y esta edición contará con unos cuartos de final que se disputarán del 22 al 25 de octubre. Las semifinales serán más reducidas del 30 al 31 mientras que el 6 de noviembre tendrá lugar la gran final de los Worlds 2021, donde conoceremos al nuevo campeón del mundo de League of Legends.