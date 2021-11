Toniemcee sobre ‘El Córner’: “Hemos reducido mucho la toxicidad en FIFA”

Jugar y competir en FIFA muchas veces puede hacerse cuesta arriba y más aún en modos de juego como FUT. En muchas ocasiones ciertos elementos del equipo no parecen facilitar una solución en su posición y los jugadores del simulador, entre los que me incluyo, hemos buscado mil fórmulas para suplir una posición en una plantilla que logre ser la más competente ante todos los rivales.

Pero reconozcámoslo de una vez, todos hemos ido a YouTube a buscar qué cartas son las mejores y más baratas para mejorar el once ideal con el que meterse en Division Rivals o el propio FUT Champions y lograr las mejores recompensas.

Uno de los creadores de contenido que mejor se le da esto y que nos ha ayudado, precisamente a mejorar estas escuadras es Toniemcee, presentador de ‘El Córner’ y creador de contenido tanto en Eleven FC y su propio canal, como para Movistar Riders.

Su labor no sólo se trata de poder comparar cartas nuevas o buscar las mejores sinergias. El gran punto a favor con el que cuenta es, sencillamente, el gran contenido que ofrece el simulador que le ha permitido poder tener una gran variedad de cara a listar, clasificar y analizar todo lo nuevo en estos años: “Es algo interesante que haya tanta variedad, te dan razones para volver al juego y eso te hace estar pendiente de todos los cambios”.

FIFA 22 ha introducido grandes cambios. El revolucionario hypermotion y un estilo más futbolístico en términos deportivos hacen que se coloque en la vanguardia. Sin embargo, modos de juego como FUT Champions han reducido notablemente el número de partidos y esto para creadores de contenido y profesionales les ha perjudicado en cierto modo.

No obstante, Toni no lo ve así ya que Ultimate Team no solo es competición: “Se puede disfrutar de FUT de muchas formas; no sólo es competir, también hay gente que se lo pasa bien jugando Squad Battles y creo que ese es el mensaje que han dado con el planteamiento de este año”. Pese a esto, reconoce que sí que se ha perdido en cierto modo “ese hype por el rewarding de tener que esperar al jueves y ver que te puede tocar”.

Por la parte que les toca a los profesionales, el creador de contenido no tiene duda: el aliciente con el que cuentan los jugadores de la eLaLiga Santander pasa por el poder representar a un club de fútbol y añade: “es una gran competición, han hecho grandes cosas y han tomado muy buenas decisiones este año, sobre todo, con la idea de reforzar la imagen de los clubes (de fútbol)”.

Entrando más en detalle, en esta edición han incluido la forma en la que los pro players y los jugadores más “amateur” con un gran nivel puedan estar separados: “Los jugadores que quieren competir tienen su propio modo (división élite) y eso es muy bueno de cara a los que tienen un estilo más glory hunter o los mismos creadores de contenido que tenemos otro perfil”.

En esta misma línea, la opinión de Toni respecto a la polémica con DUX Gaming y los equipos de la eLaLiga Santander pasa por un elemento clave que ya incluso en los años anteriores considera que ya estaba, igualdad: “La competición ha estado igualada todas las temporadas. Al final cada juego es un mundo. Lo mismo este juego se le da mal a Neat y el siguiente no y vuelve a ser el número 1. A Andoni habrá años el juego se adapte a sus condiciones y a su estilo de juego y habrá otros que no, es lo normal”. Respecto a las declaraciones que hizo el presidente de La Liga, Javier Tebas, afirma que en realidad lo que debería haber dicho es que ve al Real Valladolid saliendo campeón de la eLaLiga Santander.

Concluyendo la entrevista, nos hemos querido parar a repasar el trabajo tan especializado en ‘El Córner’. Aunque pueda parecer que este esfuerzo recae sobre él, no ha querido que esto sólo sea suyo al tratarse de la cara visible: “tenemos un equipo muy compacto y trabajamos en conjunto. No es algo que sea unidireccional donde yo tomo todas las decisiones. Sí que es verdad que en un inicio yo se lo propongo a EA Sports, pero desde Eleven Media trabajamos para ellos con el fin de ayudar a los usuarios para que tengan un canal oficial donde puedan informarse”.

Respecto a la toxicidad que se pueda generar en este tipo de entornos competitivos, programas como ‘El Córner’ o ‘Eleven FC’ considera que han reducido notablemente esta misma, han mejorado el feedback entre compañía y jugadores: “Ahora mismo el ecosistema es mucho mejor, aunque queda mucho trabajo por delante, pero desde luego estamos motivados y encantados de seguir haciéndolo”.

Lo que está claro es que FIFA tiene cuerda para rato. Con este tipo de contenidos y más aún protagonizados por creadores como Toniemcee hace que la comunidad tenga un contenido mucho más rico y variopinto que especializa el trabajo de análisis en base a todas las novedades de FIFA.