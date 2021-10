La última bala de Fnatic en los Worlds 2021

Fnatic ha llegado al Mundial de League of Legends como uno de los tres representantes europeos. El conjunto británico ha sido uno de los mejores de la LEC, la máxima competición europea del título de Riot Games, pero en su llegada a los Worlds ha tenido varios contratiempos que han provocado que el equipo no se encuentre en sus mejores condiciones.

El mayor de los problemas ha sido la salida de Upset el mismo día del inicio del evento. El tirador de Fnatic ha tenido que abandonar la concentración debido a asuntos familiares como anunciaba el propio equipo horas antes de su debut.

BEAN se ha convertido en el sustituto de Upset para la fase de grupos del Mundial. El ADC de la Academia de Fnatic ha llegado al evento más importante del mundo de los esports tras jugar la final del European Masters hace escasas semanas.

Con tan solo veinte años, este jugador ha demostrado un gran nivel que le ha permitido llegar a la final del torneo entre los mejores equipos de las diferentes regiones.

Otro de los problemas de Fnatic ha sido el cuadro en el que ha caído. El conjunto europeo se encuentra en el Grupo C con algunos de los equipos más fuertes del momento, dejando un cuadro de la siguiente forma:

Royale Never Give Up

PSG Talon

Hanwha Life Esports

Fnatic

Los chicos de Fnatic disputaron su primer encuentro de la fase de grupos ante Hanwha Life Esports, el equipo coreano que llegaba al Main Event tras clasificarse en las finales del Play-In.

Su debut arrancó muy igualado con dos equipos que se repartían las primeras bajas, pero la llegada del mid game permitió a los coreanos imponer su juego para ganar la mayoría de los enfrentamientos y conseguir una importante ventaja que aprovecharían para cerrar el encuentro en poco más de treinta minutos.

El encuentro ante RNG estuvo marcado por el dominio por el conjunto chino. Los chicos de Royale Never Give Up no tardaron en demostrar su superioridad ante un Fnatic que no tuvo muchas oportunidades.

Los chinos se impusieron en la mayoría de los enfrentamientos y lograron escalar rápidamente para imponer su juego y mantenerse como uno de los favoritos para las finales.

Fnatic y PSG Talon fueron los encargados de cerrar los encuentros de ida. El equipo de la PCS volvió a tomar las riendas del encuentro con la llegada del mid game para cerrar el encuentro por la vía rápida y sumar su segunda victoria en la fase de grupos, dejando la clasificación de la siguiente forma:

RNG: 3-0

3-0 PSG Talon: 2-1

2-1 Hanwha Life: 1-2

1-2 Fnatic: 0-3

Los enfrentamientos de vuelta cuentan con un formato diferente al resto de los partidos anteriores, y cada cuadro ha disputado todos los enfrentamientos en el mismo día.

Los chicos de Fnatic deberán jugar los tres partidos restantes en una jornada intensiva en la que no tienen muchas posibilidades, pero al tratarse de los Worlds todo puede suceder.

El conjunto europeo sigue teniendo oportunidades para avanzar a la fase final del torneo, pero todo comienza por vencer a Royale Never Give Up en su primer encuentro del domingo. Si los europeos consiguen ganar al único equipo invicto del cuadro y que este gane el resto de sus enfrentamientos podría tener muchas oportunidades de avanzar de ronda.

Pero esto no es todo, ya que tanto Hanwha Life como el PSG Talon deberán sucumbir a Fnatic y que, en su enfrentamiento directo, los chicos de Hanwha ganen para poner un triple empate por el segundo puesto.