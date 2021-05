Géneros: Acción | Aventura | Puzle

Desarrollador: Out of the Blue

Plataformas: PC | Xbox One | PlayStation 4 | Xbox Series X | PlayStation 5

Textos: Español

Voces: Inglés

Un jugador

Fecha de lanzamiento: 8 de diciembre de 2020

PEGI: +7

Call of the Sea | Raw Fury

El mundo de los videojuegos no solo nos garantiza tener a nuestra disposición inspiradoras historias con grandes héroes y criaturas fascinantes. En ocasiones también nos propone vivir relatos sobrenaturales que nos lleven a viajar jugando siempre con la tensión y la posibilidad de descubrir un gran misterio.

Esta es la propuesta que se presenta con Call of the Sea, una espectacular aventura que nos llevará de viaje al Pacífico Sur de los años 30. Eso sí, no se trata de un apacible viaje en el que simplemente disfrutarás del clima, sino que tendrás que sacar tu lado más valiente para poder descubrir un gran misterio.

Nada más comiences tu historia, te verás obligado a explorar una exuberante isla paradisíaca donde, para poder avanzar, tendrás que resolver puzles y desentrañar los secretos que se esconden en el lugar. Todo para desvelar el misterio de la expedición perdida del marido de tu personaje.

Una historia de amor, misterio y, por supuesto, una gran tensión. Después de todo, en este lugar no te encontrarás solo, por lo que tendrás que ser cuidadoso y vigilar muy bien tus espaldas. ¿Qué se oculta en esta isla? Su original forma de narrar la historia y vivir esta será, simplemente, una delicia.