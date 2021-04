Géneros: Acción | Rol

Desarrollador: Codename Entertainment

Plataformas: PC | Xbox One | PlayStation 4 | Nintendo Switch

Textos: Inglés

Voces: ---

Un jugador

Fecha de lanzamiento: 25 de marzo de 2020

PEGI: +12

Idle Champions of the Forgotten Realms | Codename Entertainment

Los juegos con mazmorras no tienen porqué limitar su enfoque a pixeles sencillos, sino que hay ocasiones en las que los desarrolladores quieren buscar algo más. De ahí que Codename Entertainment haya buscado la licencia oficial de Dragones y Mazmorras para poder presentarnos algo totalmente único.

Su propuesta con Idle Champions of the Forgotten Realms es la de ir superando todo tipo de retos mientras vamos coleccionando valientes campeones que muchos fans de Dungeons and Dragons conocerán muy bien. Todo esto con el firme objetivo de dominar la posición de cada campeón para poder maximizar sus capacidades.

Idle Champions of the Forgotten Realms | Codename Entertainment

Lograr la mejor combinación puede parecer sencillo, pero la realidad es que supone todo un reto. Y es que, después de todo, los jugadores se encuentran con una propuesta completa en la que se necesita una planificación detallada. Atacar al azar nunca será realmente efectivo en un juego así.

Realiza una formación poderosa y no dudes en poner a prueba tu habilidad. De este modo podrás conseguir una propuesta completa en la que garantizar siempre los mejores resultados y, por supuesto, adquirir el gran poder que muchos ansían. Si te sientes con el valor suficiente, este es el momento de comprobarlo.