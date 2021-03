Géneros: Acción | Plataformas | Shooter

Desarrollador: Insomniac Games

Plataformas: PlayStation 4

Textos: Español

Voces: Español

Un jugador

Fecha de lanzamiento: 20 de abril de 2016

PEGI: +7

Ratchet and Clank | Sony

Para muchos, la obra Ratchet and Clank no solo se sitúa como una fantástica historia de PlayStation 2, sino que se ha convertido con los años en uno de los títulos de plataformas más queridos. Por ello, no es de extrañar que el estudio Insomniac Games quisiese que su obra llegase a lo más alto en PlayStation 4.

Así se presentaba Ratchet and Clank, la reimaginación del clásico para PlayStation 4 cuya versión combinaba a la perfección el resultado de la película con el del videojuego clásico. Esto ofrece a los jugadores una propuesta que no solo resulta divertida, sino que es sorprendente en cuanto a calidad gráfica respecta.

Ratchet and Clank | Sony

Al tratarse de un gran remake, no solo limita su camino a ofrecernos una propuesta interesante en jugabilidad y gráficos, sino también a incorporar nuevo contenido. Para ello, se han agregado nuevas armas e inventos que harán que la jugabilidad sea algo totalmente inesperado y disfrutable.

Por último, pero no por ello menos importante, también se han actualizado secciones de juego, de tal forma que la jugabilidad también se adapta. Ahora, Clank tendrá nuevas opciones, lo que ofrece una nueva perspectiva de juego. Por ello, es una propuesta simplemente fantástica en todos los aspectos.