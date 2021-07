Géneros: Aventura | Ciencia ficción | Puzles

Desarrollador: Dan Smith Studios

Plataformas: PC | Nintendo Switch | Xbox One | PlayStation 4

Textos: Español

Voces: Inglés

Un jugador

Fecha de lanzamiento: 13 de julio de 2021

PEGI: +12

The Spectrum Retreat | Ripstone

Si te apetece una propuesta sorprendente en la que el juego te invite a vivir una experiencia sin igual y con dosis de tensión, entonces no querrás perderte The Spectrum Retreat. Se trata de una experiencia que no busca ser únicamente una aventura, sino que quiere ser una experiencia inolvidable.

El misterio comienza en el momento en el que te ves llegando a un hotel en el que registrarte para vivir una experiencia sin igual. En un principio crees que todo estará bien, que todo sigue un orden y está impoluto. Sin embargo, el miedo te invade en el momento en el que te das cuenta de que has despertado ahí y no sabes cómo has llegado.

Los misterios, la incertidumbre y la falta de respuestas te llevará a recorrer el lugar con intención de averiguar que está pasando. Eso sí, para ello, tendrás que completar una serie de puzles llamativos y tratar de responder a grandes cuestiones de la vida. Y es que, después de todo, el mundo exterior resulta cada vez más lejano.

Por ello, en todo su conjunto se nos presenta una propuesta que no nos dejará indiferentes. Después de todo, tiene una aventura totalmente única, una propuesta que simplemente debes disfrutar con calma y dejarte llevar por su ambientación sin igual.