MEJORES MOMENTOS AGÁRRALOS COMO PUEDAS

No tienen vergüenza ni la conocen. No te pierdas esta prueba dónde la cara dura de estos gamberros no tiene límite. ¿Quién es capaz de comerse más comida del resto de personas que hay en el restaurante? Irán mesa por mesa robándoles la comida en la cara a los pobres que comían apaciblemente en un chino. Ver para creer