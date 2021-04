Curro, el militar dispuesto a enamorarse por primera vez

Curro es un sevillano militar profesional de 23 años que ha venido a 'Love Island' a encontrar su primer amor porque este joven afirma no haberse enamorado nunca. Él, en las mujeres no busca solo el físico, si no que veces, puede atraerle más la sinvergonzonería y la simpatía que una fachada espectacular.

Se define como extrovertido y auténtico, aunque reconoce ser bastante cabezota y pecar de un exceso de disciplina. Como buen sevillano su cita perfecta sería con una graciosa chica andaluza en una azotea mirando a la Giralda; con su entrada en la Villa, la diversión y el toque sureño están garantizados.

¿Cuántos corazones romperá nuestro nuevo soltero en la Isla del amor?