Cassie y Adam olvidan que están enamorados

Faye está preocupada por Lee ya que no sabe nada de él y cada vez que va a su casa solo se encuentra con Eva. Le pide ayuda a las chicas para averiguar que está pasando.

Mientras tanto Cassie, Adam, Blackwell y Jake investigan alguna pocima para paralizar la maldición. Encuentran una y acuden a la tienda de Calvin a por los ingredientes. Jake no puede soportar la culpa por haberlo asesinado y sale huyendo Adam y Cassie van tras él y descubren que fue él quien lo mato. Sin embargo, Jake cada vez está peor, se muere.

Tras algunos intentos fallidos Faye no se da por vencida y finalmente descubre que Eva tiene parte de su poder, cuando Eva se da cuenta de que Faye es una bruja le pide ayuda para devolverle la vida a Lee. Faye se queda en shock y se da cuenta de que tiene que manejar bien la situación o ella estará en peligro también. Bajo la cama de Lee encuentra el tótem con el que le han robado su poder y lo rompe. Eva se queda sin poderes.

Cuando Blackwell, Adam y Cassie consiguen los ingredientes y hacen la pócima esta merece un gran sacrificio. Como la maldición afecta a Adam y a Cassie la única solución es que tomen ellos la pócima, sin embargo, olvidarán que estan enamorados uno del otro. Al no haber otra alternativa lo hacen.

Al día siguiente, todo parece normal pero Adam ya no recuerda que ama a Cassie, la pócima parece haber funcionado, sin embargo, y aunque lo oculta con Cassie no ha tenido éxito y queda devastada al darse cuenta de que Adam ya no la ama, sin embargo, Jake consigue curarse.

Dawn le echa en cara que todo el tema de la maldición ha sido una treta para separar a Cassie y Adam.