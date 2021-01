Estreno de la cuarta temporada de 'Los Goldberg'

Tras haber hecho guiños a títulos como ‘Risky Business’ con Tom Cruise, ‘Todo en un día’ (‘Ferris Bueller's Day Off’) y ‘Dirty Dancing’, ’Los Goldberg’ estrenan en NEOX su cuarta temporada esta vez con un homenaje a un referente de los ochenta e icono del cine adolescente: ‘The Breakfast Club’ (‘El Club de los Cinco’) ¿Preparados para cantar "Don't You (Forget About Me)" de Simple Minds?

El joven y cinéfilo Adam documenta año tras año todo lo que sucede a su alocada y adorable familia, conformada por Beverly, Murray, Erica, Barry y el querido abuelo Al "Pops" Solomon.