Murray Goldberg y esa peculiar relación con sus hijos

Adam sigue haciendo un repaso por su infancia y recuerda con especial interés lo diferente que eran sus padres en relación con los que aparecían en las series de moda en televisión. Mientras en la tele veías a padres enrollados y cariñosos, cuando no eran millonarios, los padres Goldberg estaban hechos de otra pasta.

Murray Goldberg era un padre cascarrabias y gritón que tenía una relación muy particular con sus hijos mayores. Mientras Barry era objeto de todas las críticas y broncas, con Érika, las cosas eran muy diferentes. No sabía muy bien cómo tratarla ahora que ya era adolescente, algo que no ocurría con Barry. Por su parte, Beverly no dejaba ni un minuto sólo al pequeño de los Goldberg, a Adam. El pobre estaba atrapado.