Nuestras parejas de impares tienen algo en común y es que todos tienen cuentas pendientes. Maxi no conoce a los amigos de Lola, Mamén no aprueba su carnet de conducir, Jesús conoce a un amigo gay de Cristina. Todos ellos son enemigos de sus parejas, quedar con nuevas personas no es buena idea, son los enemigos..y ante ellos mejor unirse.

Jesús intenta simpatizar con el gay, Mamén con su examinador y Maxi con los sabios de los amigos de Lola.



Todas las parejas tienen cuentas pendientes, ¿quién es perfecto y conoce a todos los amigos de su pareja? Intentar unirse a los enemigos...acaba en enfrentamientos.

Mamén esta desesperada, sólo conoce a hombres frikies. Todos se deshacen de los "amiguitos". Las parejas vuelven a ser felices, y Mamén... se queda sin aprobar su examen.