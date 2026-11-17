Bart ha conseguido un sobresaliente gracias a una herramienta de inteligencia artificial llamada ChuletaGPT. Orgulloso de su nota y deseando que sus padres también lo estén, decide pegar el trabajo en la nevera como si fuera un auténtico trofeo.

Marge no puede evitar emocionarse al ver la excelente calificación de su hijo, pero Lisa arruina el momento al revelar que Bart ha utilizado ChuletaGPT para hacer el trabajo.

"¿Y qué? No es ilegal", le responde Bart, enfrentándose a su hermana. "No tiene que ser ilegal para ser inmoral", replica Lisa, que considera que la nota no tiene ningún mérito.

La discusión entre los hermanos va subiendo de tono hasta que Marge interviene para poner orden. Lisa insiste en que su padre debería explicarle a Bart por qué no está bien utilizar la inteligencia artificial para hacer los deberes.

Sin embargo, ¡Homer termina haciendo exactamente lo mismo que su hijo! Recurre a la inteligencia artificial para encontrar una explicación con la que darle una lección a Bart, mientras Marge sigue admirando orgullosa el trabajo que ha pegado en la nevera.

¡Parece que la inteligencia artificial ha conquistado a la familia Simpson!