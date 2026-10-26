Un asesino sediento de sangre amenaza un camión de donaciones

Un hombre mata a una donante de sangre porque era agente y se interpuso en su camino cuando amenazaba a la trabajadora del camión de donaciones. Pero ¿qué era lo que le interesaba realmente? Parece ser que la sangre, porque había 47 bolsas y después de desaparecer de la escena del crimen solo había 46. El resto están esparcidas por el suelo y por todas partes.

Además, han encontrado restos de drogas en el cuerpo de la víctima, pero no eran suyas, eran del atacante. ¿Quizás se dedicaba a traficar con órganos o algo similar?

Timothy McGee tiene otra preocupación entre manos, además de dibujar el retrato robot del asesino, que le queda perfecto.

Tiene que demostrar en el colegio de sus hijos que es mejor padre que el padre guay del colegio. Llega la recaudación anual de la escuela de sus mellizos y esta vez trata de vender café y quiere que sus compañeros colaboren como todos los años, y encima con un producto que les encante. Aunque la degustación se va interrumpida con el aviso del cadáver.