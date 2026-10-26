NCIS

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Un asesino sediento de sangre amenaza un camión de donaciones

Después de quitarse del medio a la víctima, se dedicó a rajar bolsas de sangre. ¿Encontraba placer en ello o quería algo más?

Un asesino sediento de sangre amenaza un camión de donaciones

Publicidad

neox
Publicado:

Un hombre mata a una donante de sangre porque era agente y se interpuso en su camino cuando amenazaba a la trabajadora del camión de donaciones. Pero ¿qué era lo que le interesaba realmente? Parece ser que la sangre, porque había 47 bolsas y después de desaparecer de la escena del crimen solo había 46. El resto están esparcidas por el suelo y por todas partes.

Además, han encontrado restos de drogas en el cuerpo de la víctima, pero no eran suyas, eran del atacante. ¿Quizás se dedicaba a traficar con órganos o algo similar?

Timothy McGee tiene otra preocupación entre manos, además de dibujar el retrato robot del asesino, que le queda perfecto.

Un asesino sediento de sangre amenaza un camión de donaciones

Tiene que demostrar en el colegio de sus hijos que es mejor padre que el padre guay del colegio. Llega la recaudación anual de la escuela de sus mellizos y esta vez trata de vender café y quiere que sus compañeros colaboren como todos los años, y encima con un producto que les encante. Aunque la degustación se va interrumpida con el aviso del cadáver.

Neox » Series » NCIS » Mejores momentos

Publicidad

Series

Un asesino sediento de sangre amenaza un camión de donaciones

Un asesino sediento de sangre amenaza un camión de donaciones

Un pastelero muere en un robo y Alden Parker se echa la culpa

Un pastelero muere en un robo y Alden Parker se echa la culpa

¡37 temporadas y todavía tienen mucho que contar! Los Simpson regresan muy pronto a Neox

¡37 temporadas y todavía tienen mucho que contar! Los Simpson regresan muy pronto a Neox

Alden Parker recurre a terapia después de su experiencia cercana a la muerte
Momento destacado

Alden Parker recurre a terapia después de su experiencia cercana a la muerte

Un investigador naval se suicida en plena calle tras descubrir la infidelidad de su mujer
Momento destacado

Nick Torres es sorprendido por la policía en casa de la mujer de una víctima

Las novedades de Neox Kidz en septiembre
Momento destacado

Las novedades de Neox Kidz esta temporada

Disfruta de tus series animadas de siempre y grandes estrenos esta temporada, como Expediente Calabaza junto a otros clásicos como Campeones.

Parker y Knight, atrapados en un barco a punto de ser hundido
Momento destacado

Parker y Knight, atrapados en un barco a punto de ser hundido

Una investigación por tres misteriosas muertes se convierte en una carrera contrarreloj cuando Parker resulta herido y queda atrapado junto a Knight en un barco que pronto será hundido.

Neox Kidz celebra la vuelta al cole con sus series más queridas y el estreno de Expediente Calabaza

Neox Kidz celebra la vuelta al cole con sus series más queridas y el estreno de Expediente Calabaza

Neox

Neox (2,1%) también sube a su mejor dato en un año

Audiencias

Neox (1,7%) sobresale en Target Comercial y los públicos de 25-44 años

Publicidad