Momento destacado
Un asesino sediento de sangre amenaza un camión de donaciones
Después de quitarse del medio a la víctima, se dedicó a rajar bolsas de sangre. ¿Encontraba placer en ello o quería algo más?
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Además, han encontrado restos de drogas en el cuerpo de la víctima, pero no eran suyas, eran del atacante. ¿Quizás se dedicaba a traficar con órganos o algo similar?
Timothy McGee tiene otra preocupación entre manos, además de dibujar el retrato robot del asesino, que le queda perfecto.
Tiene que demostrar en el colegio de sus hijos que es mejor padre que el padre guay del colegio. Llega la recaudación anual de la escuela de sus mellizos y esta vez trata de vender café y quiere que sus compañeros colaboren como todos los años, y encima con un producto que les encante. Aunque la degustación se va interrumpida con el aviso del cadáver.
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