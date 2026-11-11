¡Ni su propio padre sabe dónde está! Voight busca a un peligroso sospechoso de asesinato

El sargento Hank Voight y su equipo buscan a Gary Bell, un peligroso delincuente sospechoso de asesinato, secuestro y varios robos a mano armada.

El hombre ha mantenido retenida a una mujer a la que ha provocado una grave fractura en el cráneo. Sin embargo, ha decidido llevarla a un centro médico para que le salven la vida, una actitud que desconcierta a los investigadores.

Tras varias pesquisas, Voight y su compañera Eva Imani consiguen localizar al padre del sospechoso y se presentan en su casa con la esperanza de encontrar alguna pista sobre su paradero.

Los agentes registran la vivienda, pero no encuentran ni rastro de Gary. Su padre les asegura que su hijo se marchó de casa hace un mes y que, desde entonces, no ha vuelto a tener noticias de él.

El hombre está muy preocupado por su nieta y por cómo podría afectarle descubrir que su padre está siendo investigado por delitos tan graves.

Durante el registro, los agentes descubren que Gary tiene novia y que podría consumir drogas. Sin embargo, su padre se niega a creer que su hijo tenga problemas de adicción y culpa a su pareja.

"Si está robando será para pagarle su adicción", afirma el progenitor del sospechoso. ¿Estará diciendo toda la verdad o sabe más de lo que cuenta?