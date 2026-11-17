Después del maratón de El hobbit y la primera temporada de Los anillos de poder, llega otro fin de semana ideal para los amantes del Universo Tolkien.

Desde este viernes disfruta de las películas de El señor de los anillos en versión extendida y de la segunda temporada de la serie Los anillos de poder.

El viernes 20 de noviembre, empieza el fin de semana con La comunidad del anillo en prime time.

El sábado 21 de noviembre, continúa la saga por la noche con Las dos torres.

Y se cierra el domingo 22 de noviembre con la emisión de El retorno del rey.

Y las tardes del sábado y el domingo, a partir de las 15:30h, están reservadas para un maratón con la segunda temporada de Los anillos de poder.

Vive el Universo Tolkien en Neox.