Nuevos capítulos de Los Simpson en Nochebuena

Por la noche, y después del tradicional mensaje de Su Majestad el Rey, Antena 3 inicia su programación especial de Nochebuena con el estreno de dos capítulos de la temporada XXI de LOS SIMPSON, al que le seguirá la reposición de dos episodios (“Cuento de Navidad de Los Simpson” y “Ya llegó la décimo quinta temporada”).



Los capítulos de LOS SIMPSON de estreno:



Capítulo 448, “La Bruja Bravata”



Tras perderse mientras jugaba al escondite, Lisa descubre en el campo a tres chicas adolescentes, entre ellas Cassandra (interpretada por Neve Campbell), que practican la ouija. Aunque ella no cree en sus conjuros, las chicas aseguran a Lisa que ellas nunca dañarían a nadie y le piden que se una a su aquelarre. Justo antes del ingreso de Lisa en el grupo, el Jefe Wiggum aparece y arresta a las tres chicas por brujería, lo que convierte a Lisa en la testigo estrella del juicio. Mientras, Homer empieza a pasar tiempo con Cletus y sus amigos paletos cuando descubre que preparan aguardiente casero



Capítulo 449 “Oh, hermano, ¿dónde estás?”



Durante un día de nieve en Springfield, Lisa le dice a Bart que ella y Maggie comparten un vínculo que él nunca podrá entender porque no tiene un hermano. Bart le pide un hermanito a Homer, pero tras su negativa, Bart se dirige hacia el Orfanato de Springfield para encontrar lo que cree que le falta.



El DÍA DE NAVIDAD, Antena 3 emitirá una programación dirigida a todos los públicos. Por la mañana, ofrecerá para los más pequeños “Una pandilla de altura” (07:45), mientras que los dos capítulos de “Los Simpson” (14:00 horas) tendrán una temática específica de esta festividad.



En el primer capítulo, “Milagro de Evergreen Terrace”, es el día de Navidad y Bart se despierta pronto para abrir antes que nadie sus regalos. Desgraciadamente, a Bart se le quema el árbol con los regalos y esconde los restos. Cuando el resto de la familia despierta, Bart dice que les han robado los regalos y el árbol. Todo Springfield hace una colecta para que los Simpson se compren nuevos regalos, una buena obra de la que se arrepentirán más tarde.



“Sin blanca Navidad” es el título del segundo episodio que emite Antena 3 el 25 de diciembre. Los Simpson siempre han tenido dos fuentes de dinero de las que beber en tiempos de despilfarro navideño: la paga extra en la Central Nuclear y un bote que Marge va llenando de dinero durante el año. Sin embargo, este año no habrá paga extra de Navidad en la Central y Marge tiene que gastar el dinero del tarro en quitar un tatuaje que Bart se había hecho a escondidas. Homer, que no le ha contado a su familia que este año no le dan la paga extra, hará lo posible por salvar las navidades de los Simpson sin que se note.