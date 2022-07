Una ola de calor a punto de matar a Homer

Tras despedir a Eddie de su puesto de trabajo, Homer es el nuevo héroe en Springfield. El jefe del cuerpo de policía le entrega la placa oficial y empieza su nuevo trabajo. Homer está muy contento con su nuevo puesto de trabajo y decide que es la nueva ley y que va a hacer cambios. Entre sus funciones policiales, detiene a un traficante de animales y quiere mantener a la ciudad segura pero cuando el necesita ayuda del pueblo, nadie sale en su defensa.

En ese momento es cuando está escuchando la radio y hay un anuncio en el que informa de que le van a matar. Homer quiere huir de la ciudad pero en cambio no escapa porque el coche no tiene aire acondicionado y no quiere pasar calor. No solamente pasamos calor nosotros, sino que Homer también. Al día siguiente, van a la casa de Homer para matarle y sale su ángel de la guarda, Maggie, y mata a Fat Tony y su equipo.