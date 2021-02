Más información Earl arruina la boda de su ex mujer

En una de sus antiguas correrías, Earl y su hermano le provocaron al pequeño Alvin un trauma que ahora debe solucionar. Earl se había escondido en su habitación y le dio un susto de muerte. Por eso ahora, para que el karma no le perjudique, Earl decide solucionar ese problema. El caso es que Earl no sabe cómo lidiar con traumas infantiles, por eso acude a su ex mujer.