Joy, dispuesta a boicotear la buena acción de Earl

Más información La trágica vida de Earl cambia gracias a una señal

Joy, la ex mujer de Earl, está desesperada por encontrar el dinero que a Earl le tocó en la lotería. Earl le dice que no se lo va a dar hasta que logre terminar toda su lista de buenas obras. Joy se pregunta si elle está en esa lista y Earl le confirma que sí. hace unos años él destrozó una figurita de gran valor para su ex mujer. Ahora, para que elle le deje en paz, debe reponer esa estatuilla, pero para lograrlo debe ganar un concurso de belleza.