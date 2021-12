Hailey se prepara para una dura despedida

Es el desfile anual del Cuatro de Julio, donde Jake será el gran maestro de ceremonias, puesto que tendrá que abandonar para ayudar a Gloria a continuar su tradición con Manny: comer tarta de manzana mientras ven los fuegos artificiales. Por otro lado, Phil y Luke se preparan para arrasar en el concurso de comer perritos, mientras que Claire se ha pasado, junto con Alex, semanas tirada en el sofá. Mitch y Cam cuidarán de su sobrino, al que creen, por fin, haber enseñado algo.

Hailey tiene que despedirse de su novio, Arvin. La despedida se le hace especialmente dura, no solo porque su chico se vaya a Suiza, sino porque otra persona se le ha vuelto a meter en la cabeza. Para solucionar el tema Hailey va a visitar a dicho individuo, pero las cosas no salen como esperaba ...