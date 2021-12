Se cancela la Navidad en el hogar de los Dunphy

El día que están colocando el árbol de Navidad, Claire y Phil descubren una quemadura en el sofá, al preguntarle a Alex, Luke y Haley quién ha sido, ninguno parece querer confesar. Entonces, Claire y Phil deciden que se cancela la Navidad hasta que alguno diga la verdad

Alex y Haley idean un plan para echarle la culpa a Luke y así librarse ellas del marrón, pero no funciona. Finalmente Alex, la hija más responsable de los Dunphy, confiesa que se encontró un cigarro en el instituto y decidió probarlo y que, al parecer, acercó demasiado el cigarro al sofá. La valiente confesión de Alex devuelve la Navidad a casa de los Dunphy pero, al cabo de los días, Claire y Phil descubren que su hija no estaba diciendo la verdad ... ¿Quieres saber qué pasó en realidad? Entonces no dudes en reproducir el vídeo que encabeza esta noticia.