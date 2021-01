'SuperClaire': Revive los mejores momentos de Claire en 'Modern Family'

Claire se enfada con todos por sus regalos de cumpleaños

Es el cumpleaños de Claire y toda la familia se ha reunido para celebrarlo con ella y hacerle regalos. Claire quiere dejar claro que no es una mujer tensa y no se enfada, pero las cosas no salen como esperaba y los regalos que le hacen tampoco ayuda a que se relaje.

Claire conoce a la nueva novia de Luke

Luke Dunphy se ha echado una novia mucho más mayor que él. La ha conocido en el trabajo y de una forma un tanto peculiar, y esta ha sido la reacción de su madre, Claire, al descubrir de quién se trata.

Claire decide hacerse un tatuaje en el cumpleaños de Haley

Haley Dunphy cumple 21 años y sale con su madre, Gloria, Mitch y Cam a celebrarlo. En un momento de la noche, Haley decide que se quiere hacer un tatuaje y Claire, que quiere parecer más joven acepta hacérselo con ella. El problema está en que después de ver lo que duele, Haley decide no hacerse el tatuaje.

Claire se enfrenta a su vecino por la decoración de Halloween

Claire se toma muy en serio la decoración de Halloween y no le gusta nada perder. Por ello, cuando un vecino se ríe de lo que ha escogido Phil, no duda en hacer todo lo posible para que su casa sea la que más asuste del barrio.

Claire gana una carrera haciendo trampas

Claire se enfrenta a un desafío enorme. Le ha prometido a Jay que ganará la carrera del condado para que la publicidad de Armarios Pritchett pueda decir que siempre están en cabeza. El problema es que ella, sin querer hace trampas.

Claire se mete en un lío por hablar mal de su madre

La exmujer de Jay está a punto de casarse. Por eso toda la familia viaja en tren para participar en el evento. Jay está encantado con la noticia porque así podrá dejar de pasarle la pensión a su ex mujer, pero unos comentarios de sus hijos impulsados por Claire harán peligrar la boda.

Claire y Phil discuten sobre cuál de los dos es más inteligente

El novio de Haley, un brillante astrofísico, acude a conocer a la familia. Claire y Phil terminan compitiendo sobre quién es de los dos el más inteligente. No quieren quedar mal delante del hombre.

Claire se escapa de un desastre familiar

Phil y Claire están a punto de disfrutar, por fin, de unos días de soledad en casa. Desde hace años no pueden tener tiempo para ellos dos y ahora, con todos los hijos fuera, es el momento de disfrutar y hacer todo lo que tenían previsto, pero algo ocurre.

Claire se la juega a su marido por robarle el árbol de navidad

Phil lo ha vuelto a hacer. Ha decidido llevarse el árbol de Navidad y los regalos de su casa para ponerlos en otra que está enseñando a unos clientes y dar así la sensación de hogar. Claire no está dispuesta consentirlo una vez más y decide tomar medidas.