El viaje en avión a Hawai pone nervioso a más de uno en la familia

Viajar en avión siempre pone nerviosa a Claire y no le gusta nada. El problema es que Gloria ha decidido regalarle a Jay por su cumpleaños un viaje a Hawai y le acompañará toda la familia. Se trata de un largo viaje y Claire no sabe muy bien cómo afrontarlo. Por su parte, Cameron ya está haciendo planes para cuando lleguen, el problema es que no han contado con Jay para esos planes.