Neox se viste de supervivencia este domingo para el estreno de los capítulos finales de The Walking Dead

Neox estrena en abierto este domingo 4 de agosto, a partir de las 22 horas, los últimos capítulos de la temporada final de la aclamada serie The Walking Dead. El canal de Atresmedia TV emitirá los últimos episodios de la serie postapocalíptica más famosa de la televisión, que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Basada en los cómics de Robert Kirkman y creada por Frank Darabont, The Walking Dead ha sido una serie mítica desde su estreno. Protagonizada por Andrew Lincoln (‘Love Actually’), Jeffrey Dean Morgan (Watchmen), Lauren Cohen (Milla 22), Melissa McBride (The Happys) y Norman Reedus (Blade II), la ficción, que se estrenó en 2010 en la cadena AMC, sigue la historia de un grupo de sobrevivientes en un mundo devastado por un apocalipsis zombi.

The Walking Dead se convirtió en un fenómeno cultural, con una gran base de fans y una influencia significativa en la cultura pop de los últimos años. A lo largo de sus 11 temporadas, la serie ha sido elogiada por su narrativa intensa, desarrollo de personajes profundos y sus giros argumentales impactantes.

Además, ha dado lugar a numerosos spin-offs como The Walking Dead: The Ones Who Live o Fear The Walking Dead y adaptaciones en otros medios, consolidando su legado como una de las series de televisión más icónicas de la última década.

Producida por AMC Studios, The Walking Dead ha dejado una huella imborrable en la televisión, redefiniendo el género de horror postapocalíptico y elevando el estándar de las series dramáticas. Con su mezcla de tensión, emoción y un elenco estelar, ha mantenido a los espectadores enganchados durante más de una década. Ahora, con el estreno en abierto de los últimos capítulos de su temporada final en Neox, los fans tendrán la oportunidad de despedirse de esta emblemática serie que ha marcado una era en la pequeña pantalla.

Así es The Walking Dead

La trama se centra en el ex-sheriff Rick Grimes (Andrew Lincoln), quien despierta de un coma para descubrir que el mundo ha cambiado por completo. Su único motivo para salir adelante es localizar a su mujer, Lori, y a su hijo, Carl. Ambos, que aún están con vida, forman parte de un grupo de supervivientes en el que también está Shane Walsh, ex compañero de patrulla y mejor amigo de Rick. A lo largo de la serie, él y otros personajes principales, como Daryl Dixon (Norman Reedus) o Negan Smith (Jeffrey Dean Morgan), luchan, no solo contra los zombis, conocidos como "caminantes", sino también contra otros humanos, que a menudo representan un peligro mayor que los propios muertos vivientes.

La serie explora temas como la supervivencia, la moralidad, la familia y la naturaleza humana en situaciones extremas. A medida que los personajes se enfrentan a las amenazas externas e internas, la serie examina cómo las personas pueden cambiar en respuesta a un entorno brutal y deshumanizante.

En los últimos capítulos de la serie...

Inmediatamente después de la presencia opresiva de las langostas, una fuerza aún mayor se está apoderando de todos los miembros de cada comunidad. Con las banderas de la Commonwealth izadas en Hilltop, Alexandria y Oceanside, los que están de camino no tienen tiempo para diseñar estrategias. Es una carrera contrarreloj para mantenerse con vida y extraer a los que aún viven en la Commonwealth antes de que Hornsby pueda llevar a cabo su venganza.

Dentro de la Commonwealth, el artículo de Connie ha creado más caos del previsto. Al sacar a la luz la corrupción de Milton, su esperanza de crear una vida mejor y más equitativa para todos podría producir el efecto contrario y ponerlos en peligro. Con la gran deuda que tiene el grupo y ningún otro lugar viable donde vivir, huir nunca ha sido una opción. Pero si su próximo movimiento fracasa, quedarse tampoco lo será. Están a punto de embarcarse en algo que desencadenará más peligros con consecuencias devastadoras. El tiempo también corre para nuestros héroes dentro de la Commonwealth.

A medida que cada grupo continúa atrapado en situaciones incontrolables, las amenazas -la vida o la muerte- acechan en cada esquina. La presión que se avecina desencadenará un día de ajuste de cuentas para todos. ¿La suma de sus viajes individuales se acumulará para fundirse en uno solo o los dividirá para siempre? La lucha por tener un futuro sigue recrudeciéndose por la nefasta población de caminantes. No todos sobrevivirán, pero para algunos, el muerto viviente sigue vivo.