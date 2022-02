Jimi Hendrix en Naruto: El personaje que se inspiró en el famoso guitarrista

A la hora de hablar de Naruto nos encontramos con un anime y manga cuya historia es profunda y cuyos personajes destacan por sus habilidades únicas. Sin embargo, no son sus características habilidades en el combate las que llaman nuestra atención, sino que también nos sorprenden con sus diseños. De hecho en más de una ocasión los propios fans tratan de encontrar el secreto tras un diseño y es normal puesto que el creador se ha basado en muchas ocasiones en personajes famosos.

Si bien es cierto que hay detalles muy característicos de Naruto que nacieron de la pereza del propio autor, hay personajes que fueron creados con intención de ser un sentido homenaje. ¿En algún momento te habías imaginado que Jimi Hendrix pudiese estar presente dentro de Naruto? Considerado como el mejor guitarrista de todos los tiempos, este sirvió como inspiración para crear a uno de los personajes.

El personaje de Naruto inspirado en Jimi Hendrix

Cabe destacar que este personaje no forma parte de las personas más cercanas a Naruto, sino que se trata de A, el primer Raikage. Si bien no es mucha la información que se llega a tener sobre este, lo que sí se conoce es que fue el encargado de fundar Kumogakure en la Tierra del Rayo. Es ahí, cuando se nos presenta, que nos damos cuenta de su gran parecido con el guitarrista.

A la hora de mirar a ambos, comprobamos que el mangaka mantuvo tanto el color de piel como la forma de su boca e incluso el característico bigote. No solo eso, también su melena negra forma parte de esos elementos que hacen único a este personaje y que, como bien se puede comprobar, son características propias de Jimi Hendrix.

Si bien es cierto que el personaje no es de los más destacados puesto que su presencia en la obra no es muy común, la realidad es que llama la atención ver su presencia en la obra. Más aún si pensamos en el gran poder que le entregó a este personaje, a pesar de que la presencia en la historia no fuese más que un añadido puntual.