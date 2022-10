Studio Ghibli confirma que ‘How do you live?’ será la última película de Hayao Miyazaki para el estudio

Pensar en Studio Ghibli sin el talento de Hayao Miyazaki parece algo completamente imposible. Recordemos que muchas de las películas más reconocidas del Studio Ghibli cuentan con el innegable talento de este director, por lo que escuchar las palabras “la última película de Hayao Miyazaki” suena casi irreal. A pesar de que esta noticia ha sido dada por el presidente de la compañía, Koji Hoshino.

Esta película es ‘How do you live?’, obra en la que actualmente trabaja el director y, según se ha informado mediante el equipo de The Film Stage, ya está actualmente en sus fases finales, casi a punto de terminarse. Sin embargo, hay una serie de puntos importantes a tener en cuenta y que se han mostrado en esta entrevista. Algunas con más emoción para los fans de Studio Ghibli de la esperada.

Hoshino ha destacado que ‘How do you live?’ va a muy buen ritmo de producción, hasta el punto de que incluso en la pandemia pudieron mantener este trabajo. Eso sí, por el momento no han querido confirmar una fecha para su estreno, sobre todo por los cambios que puedan llegar con el tiempo. Lo que sí ha podido confirmar, a diferencia de la fecha de estreno, es que la película será la última del director de 81 años.

Por último, ha querido destacar que esta película sigue manteniendo la esencia del estudio. Esto se debe a que es una producción en 2D que sigue contando con el dibujo a mano, lo que hace que esta producción se haya visto ralentizada, a pesar de que muchos siguen agradeciendo este esfuerzo. Tal y como explican, un minuto de frame lo logran completar en alrededor de un mes, por lo que es de esperar que la película pueda tener su estreno para 2023 o, incluso, 2024.

Lo que sí podemos esperar es que sea una película capaz de tocar en nuestras emociones. Después de todo, nos encontramos con una historia en la que conocemos a un joven de 15 años que se muda con su tío a un nuevo vecindario, con el proceso de tener que luchar contra el bullying, la pobreza y otros problemas. Sin duda, una historia única que contará con la adaptación de Studio Ghibli y el increíble talento de Miyazaki.