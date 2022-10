¿Cuál es el personaje favorito del mangaka de 'Chainsaw Man'?

En los últimos meses, el nombre de ‘Chainsaw Man’ ha destacado cada vez con más fuerza. Se trata de un manga y anime que ha demostrado tener motivos más que suficientes para provocar que todos los fans disfruten de la historia como nunca antes. Esto no solo destaca en cada capítulo repleto de acción, sino incluso en la forma en la que introducen esos guiños de la manera más natural, garantizando que todos los fans disfruten de la experiencia.

A lo largo de cada capítulo podemos ver a personajes variados y de lo más destacados. Esto puede provocar que los fans tengan a sus claros favoritos, a pesar de que no son los únicos. El mangaka de ‘Chainsaw Man’, Tatsuki Fujimoto, ha declarado que tiene a un personaje que destaca más que el resto. Y posiblemente no te esperes quién es ya que, debes saber, que no es en absoluto su protagonista.

¿Quién es el personaje favorito del mangaka de Chainsaw Man?

Quizás para muchos de los fans sea una gran sorpresa, pero el personaje favorito del mangaka es Reze. ¿A qué se debe esta decisión? Tal y como su mangaka desvelaba, le resulta muy divertido dibujarla ya que para su pluma representa un reto dibujar chicas bonitas, especialmente cuando se tratan de personajes delicados como es el caso de Reze.

Para inspirarse a la hora de dibujar a esta, tomó a un personaje de la película ‘Jin-Roh: The Wolf Brigade’. Explica que a la hora de dibujarla combinó otros trabajos que le influyeron, aunque siempre ha sido consciente de que este es el más importante. Después de todo afirma que si lees la parte de Reze con esto en mente, podrás notar esa influencia en el personaje así como en su diseño.

Claro que si te preguntas quién es Reze, debes saber que es una chica que aparece de forma completamente inesperada en la historia. De hecho, se trata de un interés amoroso para Denji, formando así un vínculo emocional para el adolescente. Sin embargo, no vamos a hablar mucho sobre la importancia de este personaje o no ya que tú mismo puedes descubrirlo en su manga o anime.

Lo que sí vamos a desvelar es que se trata de un personaje muy amable y dulce, con cabello oscuro y de tono púrpura, así como unos preciosos ojos verdes. Así es que, por el momento, debes descubrir a este personaje que se mantiene con una personalidad tan dulce que para su mangaka ha sido una gran sorpresa y, por el momento, sigue siendo uno de sus favoritos.