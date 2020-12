Un G2 aguerrido se mete en semifinales de la First Strike

La First Strike continúa su transcurso y los grandes colosos de la competición siguen imponiendo miedo al resto de sus rivales. Al igual que los samuráis, Team Heretics ha sabido sobreponerse a las adversidades y ya está asentado en unas semifinales contra los chicos de ardiis. El partido de cada uno tuvo de todo, pero lo que de verdad puso en pie al espectador fue el gran juego del quinteto de G2.

Antes de llegar a este punto, Team Liquid y Heretics no se ponían de acuerdo sobre quien era el mejor para pasar a semifinales. El primer set en Split los herejes dominaban siendo mejor tanto en defensa como ataque. El duelo entre ScreaM y nieSoW por ver quien era el mejor cazador de la partida acabó decantándose para el alemán quien tuvo el mayor protagonismo en todo el encuentro. Durante el primer tiempo Heretics mandaba eliminando a los caballos y llegando a cortar el estallido del artefacto en una ocasión. Con el cambio de papeles, los herejes tuvieron un control mayor del partido encarrilando hasta 7 rondas consecutivas la victoria.

El 7-13 caía del lado de los de AvovA pero no iba a ser un camino de rosas para ellos. En el segundo encuentro Liquid espabilaba y mejoraba sus resultados; ScreaM llevaba en volandas a los suyos y tras 23 rondas conseguía 30 kills que daban mérito a la victoria que ponía el empate. Su mejoría en defensa, así como un planteamiento muy serio en ataque complicaba las cosas para los herejes que veían como se enredaba el encuentro.

El desempate entre ambos se llevó a prorroga y es que el 12-12 final no dejaba contento a ninguno; la pizarra de ambos colapsaba la del otro y viceversa, pero 3 rondas buenas de Heretics sirvieron para desmarcarse en el marcador y terminar con el 13-15 que les certificaba el paso a semifinales.

El camino de los samuráis fue mucho más táctico en la parte ofensiva que defensiva. El 13-11 del marcador no vino de una rotación de victorias entre unos y otros. En el primer tiempo, G2 marcaba el rumbo con 10-3 en su luminoso, aunque, por otro lado, su trabajo en defensa dejase mucho que desear. Hasta 9 rondas los de hoody tumbaron a los samuráis rompiendo todas sus defensas engrosando su marcador. Esta faceta tan descolocada y perdida de G2 sorprendía a aficionados y casters que no entendían como después de haber visto a un quinteto tan seguro en su juego parecía haber perdido credibilidad en este set.

Sin embargo, los de Mixwell remontaban el vuelo mejorando sus números en total. En Bind, empezaron defendiendo y ese plus les garantizaba continuar perfeccionando el desastre del anterior set. Cortando hasta 4 veces la bomba y luchando con fiereza ante la buena defensa de los de Happy acabaron llevando el gato al agua 13-10 metiéndose en las semifinales. El partido contra ellos fue la clara prueba de que G2 también sangra y que no es inmortal. Los números le acabaron saliendo, pero el resto de equipos han mejorado suponiendo un agravio y un plus de motivación para los samuráis. Su encuentro frente a Heretics le acabará poniendo o quitando el cartel de favorito en consecuencia a su actuación.