Xamork: "Pokémon como juego es carne de esports"

Pokémon es una de las franquicias más duraderas y más queridas de la historia. Quien más y quien menos ha jugado a alguno de los títulos de la saga y muchos se aventurarían a decir, incluso, que son verdaderos maestros.

Con la llegada de YouTube, la plataforma empezó a reunir a grandes creadores de contenido en torno a él y una de sus figuras más destacadas es Xamork.

El alicantino reconoce que allá por sus comienzos en 2015 lo que más le gustaba era “tanto el diseño de miniaturas y layouts como la propia edición de los videos”. Sin embargo, por aquel entonces no era muy amigo de la cámara, aunque “poco a poco le fue cogiendo el gustillo” según fue apareciendo más en los directos de Twitch ya que era “más cercano”.

En cuanto a los números no hay una ley fija que estime cuando se pasa a ser un youtuber grande. “Todo es progresivo. Es una visión que se da desde fuera y nunca desde dentro. Durante estos seis años y medio he ido progresando, pero no ha habido un momento en el que diga de repente ya puedo vivir de ello. Es tan progresivo que realmente no lo notas”. Así define su trayectoria en la que ha ido evolucionando poco a poco con una constancia y trabajo intachable.

Por otra parte, Xamork ha aprendido durante este tiempo la ardua tarea de saber compaginar su vida con otras labores. Su trabajo como monitor de comedor en un colegio y su carrera como Creador de Contenido los sabe entrelazar sin una presión total. Sin embargo, trató de opositar y tuvo que hacerse la pregunta de si seguir una pasión u otra. No obstante, el mensaje que lanza a todos los fans es claro: “no me gustaría que la gente me malinterprete y deje todo por ser youtuber. Yo lo he hecho porque en ese momento pude elegir cómo mantener mi vida. Además, ya tenía mis estudios realizados, por lo que tenía mi plan B que continuaba siendo vocacional también” y añade: “En un tiempo tendré que decidir qué hacer sobre si quedarme de monitor o atender mis redes sociales”.

De cara a su canal de YouTube, le cuesta decidir entre las series que tiene como favoritas: “Esto es como cuando muchos hijos y te toca elegir sólo tres (risas). Todos los proyectos que he hecho en mi vida los guardo con mucho cariño y los he hecho dando el 100% de mí, pero si tuviera que elegir 3 sagas favoritas me quedaría con el Trilocke, el Bullyinglocke y la Saga Z” y suma: “el Masterlocke podría ser otra o los Hackmonlockes con Pichaco también. Al final, al llevar tantos años, es muy difícil elegir”.

En cualquier caso, todo este tiempo le ha convertido en un entrenador experimentado, pero no por ello lo sabe todo. En palabras suyas “Pokémon es muy amplio. Desde que he conocido a Digne, PokeAlex, Sekiam… mucha gente que se dedica al VGC, he comprobado lo que es realmente el competitivo de Pokémon y saber mucho de la saga no te ayuda en nada, el VGC es un mundo aparte. Una persona que tenga talento y se esfuerce, a lo mejor, en 5 o 6 meses puede saber mil veces más que yo que llevo toda la vida jugando”.

Su presencia en los diferentes proyectos no ha pasado desapercibida, pero si tuviera que elegir alguno para el futuro no tiene dudas y destacaría la Twitch Cup. En su caso, preferiría formar parte de un equipo como jugador más que como coach: “Sería donde mejor me podría mover, llevo toda la vida haciendo lockes en mi canal por lo que me lo pasaría muy bien. Además, sería muy competente con el fin de luchar contra otros youtubers por hacerme un hueco en la fase final”.

Contenido en su canal no va a faltar. En esta entrevista se intentó sonsacar la serie en la que actualmente está trabajando (Pokémon Teamlocke) de la cual no podía anunciar nada, pero ya la colocaba como una de “las mejores cosas que han traído a YouTube”. De la mano de Oscar Brock (recién fichado por Vodafone Giants dentro de Giants Creators), ZenPokefan y Yosu han vuelto las riñas y tratos por avanzar hasta llegar a la Liga Pokémon. En este caso, Kalos será el escenario en el que tengan que sufrir los combates de los rivales, pero siempre desde una rivalidad sana entre unos y otros. Actualmente tanto Óscar y Yosu como Xamork y Zen se acercan al episodio 10 donde los trapicheos no han pasado desapercibidos.

Desde un aspecto más individual, basará su trabajo más enfocado a recopilaciones de series que tiene pendientes y juegos en Twitch con una dificultad extra. No obstante, de cara a crear más contenido prefiere optar por una dinámica más “cooperativa” ya que “se lo pasa mejor donde pueda haber pique, risas y, sobre todo, confianza con amigos”.

Desde el aspecto más competitivo del juego, él lo tiene claro: “Pokémon es carne de esports. Se podrían hacer eventos maravillosos que funcionasen a todos los niveles: A nivel de público, a nivel de patrocinios… ahí es donde falla Pokémon, Nintendo o el responsable que se dedique a ello como empresa. Es un gran error no apostar por ello sobre todo por como se está moviendo todo ahora”.

El grito y la petición de los creadores de contenido por fomentar este universo es ya un secreto a voces. El RPG tiene todos los ingredientes para colocarse en la escena competitiva sin perder su esencia dentro de la saga principal.

Por último, no ha querido perder la oportunidad de agradecer todo el cariño y cercanía que tiene con sus seguidores que tantas horas pasan con él disfrutando de su “suerte” en cada enfrentamiento Pokémon.