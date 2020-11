Arena Quesito arras a QLASH y se verá con Origen SB en semifinales

Arrancan los cuartos de final de los playoffs de la Liga Nexo. Arena Quesito y QLASH llegaban muy igualados a esta fase del torneo en la que ninguno partía como favorito en las apuestas de los aficionados. Los de Palens, a priori, habían tenido más contacto con esta etapa del campeonato que los dragones ya que el debut en este Split ha sido en este último.

Un Hunter muy letal apareció en el primer partido siendo el estandarte principal de la ofensiva de los quesitos. Su juego por el toplane le convertía en la mayor amenaza de las teamfights donde su estilo escurridizo le convertía en el menos cazado y el que mejores resultados tenía como artillero. Además, su labor de apoyo con el resto del quinteto permitía un sustento extra que liberaba a los otros cuatro para remar en las asistencias. QLASH, por su parte, no tuvo un mal comienzo, pero dejar que los quesitos llevasen el liderazgo en este baile les demeritó a la hora de conseguir remendar el partido a su favor.

Con el 1-0 a en el marcador, el ritmo frenético que llevaban los locales no aminoraba y ese vendaval acabó causando estragos tanto en la pizarra de los dragones como en el tilteo del equipo. Pese a este stompeo continuo de Aaron y los suyos, las teamfights no estuvieron tan desigualadas durante todo el encuentro; no obstante, con la caída del cuarto dragón tras un robo a favor de los quesitos; el conjunto de QLASH tuvo que ir cerrando filas y tratar de convertirse en un fortín. Ese idilio nunca llegó a producirse y el arrolle por la calle superior acabó con un ace que dio el segundo set para Arena Quesito.

El que fueran tan superiores en el juego, no sólo partía de una pugna entre ellos y los dragones. Oscure y los suyos fallaban en cada lucha que había contra su rival y para colmo no sabían remendar el error. No obstante, los quesitos tuvieron más mérito que demérito de su rival. El tercer encuentro era el todo o nada, QLASH tenía que sobreponerse ante un marcador muy adverso y lidiar con 3 posibles sets restantes en los que tenía que hacerlo perfecto. Esa utopía tampoco llegaría a producirse y, cambiando un poco los papeles, los quesitos cedieron dragones para abarcar más terreno derribando torres y ensanchando su juego. Ese cambio de guion liderado por su jungla permitió que su KDA acabase por encima de 10 kills y 11 asistencias lo que lo colocaba como el MVP de este encuentro final. Además, el farmeo de oro ponían a Quesito con una buena dinámica para mejores ítems lo que los colocaron de forma sencilla en el nexo de los dragones.

Con esta victoria Arena Quesito gana enteros y entra en semifinales contra uno de los equipos más aguerridos de la competición: Origen SB. Los de Myrwn tienen la mayoría de papeletas para meterse en la final contra Movistar Riders Academy pero como en los mejores torneos del mundo, nadie es favorito en unos playoffs tan determinantes como los de la Liga Nexo.