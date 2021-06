BDS empieza la European League arrollando

La European League de Rainbow Six se ha convertido en una dictadura. La tiranía con la que ha empezado BDS Esports ha aterrorizado al resto de participantes que sienten más rabia por derrocar al conjunto galo que en ganar la liga regular.

La primera jornada ha dejado una escena en la que los rusos de Empire no pudieron hacer nada regalando un partido perfecto a Shaiiko y el resto. No obstante, hasta llegar a este punto, el resto de equipos pusieron la igualdad en el marcador y se pudo ver quien traía mejor los deberes hechos y quien no.

Vitality presiona a un Cowana que fue de menos a más. Las avispas no tuvieron una temporada de ensueño en el primer Stage del año. Sin embargo, este ya se han puesto las pilas y ganan a uno de los favoritos a optar al liderato. Pese a que llegasen al Stage 1 como una de las cenicientas del campeonato, dieron ese revés que les ha puesto en el foco de atención esta temporada. El partido entre ambos estuvo bastante reñido y se decantó por la buena defensa del primer tiempo de las avispas y en especial de P4 quien fue uno de los más participativos a la hora de prohibir la entrada del rival y el que más acierto tuvo a la hora de limpiar la ofensiva de GorgoNa y el resto. El 7-5 bautizaba el comienzo de la temporada dejando 12 rondas muy enfrentadas.

El campeón pincha ante Secret. Na’Vi se hizo un lio en Club cediendo la autoridad del partido al roster europeo. Las 3 rondas que consiguieron sacar vinieron de 2 jugadas fugaces de Secretly que fue el que mejor mantuvo el honor del equipo. Sin embargo, el buen hacer de pacbull y Hife les dio ese plus que acorraló en la mayoría de rondas a Na’Vi logrando el 3-7 que les otorgó la victoria.

Empire cede en Kafe Dostoyevsky ante la invasión de BDS. BriD aniquiló las esperanzas de los rusos siendo el más indetectable de la partida logrando un 2.13 de KD con 8 kills y sólo abatido 1 vez. Junto a él, Renshiro fue el segundo menos caído de toda la partida y Shaiiko el más participativo. Esta tripleta fue un completo rodillo que no dejó títere con cabeza en las 7 rondas que se jugaron de partido. Por ende, el resultado acabó en rosco para Team Empire y un perfecto 7-0 a para BDS Esports.

Los samuráis dan caza a los osos rusos. G2 Esports roza la perfección ante Virtus.pro que no materializa su juego. CTZN lidera a su equipo de la mano de Hungry batiendo a los osos en un choque que destacó por la buena defensa de los samuráis en el primer tiempo y una clausura del segundo a falta de una sola ronda. El 1-7 para el roster europeo certifica un comienzo de ensueño en el que los samuráis aspiran a copar la zona noble de la clasificación.

Por último, Rogue llega a la prórroga ante los franceses de TrainHard. Tanto BlaZ como Dirza pusieron una marcha más que obligó a los pícaros a remar contra corriente en todo el partido. El encuentro se decantó por la faceta ofensiva de los dos quintetos que cerraban sus partes por 4-2 cada una. De esta forma, se pasó a la primera prórroga de la temporada con 2 rondas (ofensiva y defensiva) en la que Cryn y LeonGids tomaron la iniciativa de la victoria. Así, el 8-6 para los pícaros cerraba la primera jornada de la temporada.

La European League empieza a fabricar los favoritos del público. BDS y G2 se colocan en lo alto de la tabla con un promedio de rondas muy a su favor para lo que resta de temporada. Las balas están cargadas y los jugadores más ansiosos que ninguna otra campaña.