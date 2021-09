BDS lidera la European League

El respeto es algo que no se paga por él ni se trata de imponer sobre nadie. Los grandes líderes que lo consiguen hace que, tanto sus seguidores como rivales, hayan aprendido a seguirle el ritmo y muy pocos se atrevan a quitarle el puesto.

Algo así sucede en la EUL de Rainbow Six donde BDS se ha convertido en la referencia desde el Stage anterior. En esta nueva temporada su ritmo no ha cambiado y en las dos primeras jornadas ya empieza a desmarcarse del resto con un estilo implacable y muy mordaz.

El conjunto galo presume de contar con un quinteto de oro en el que Shaiiko ha llegado en un estado de forma que casi lo convierte en el mejor jugador del mundo actualmente.

Los dos partidos que llevan disputados han dejado claro cual es el rumbo del equipo y que modus operandi van a llevar. En esto hay que decir que, pese a la tiranía del primer puesto, Empire, Na’Vi y Rogue son los claros favoritos a ser quienes estén persiguiéndolo y buscar derrocarle en las 7 jornadas restantes que quedan.

Lo cierto es que esto va a ser una dura tarea ya que todos dependen de sí mismos a estas alturas de competición y la bronca empezará a mostrarse en el momento en el que todos ellos se peleen ordenando así la tabla.

No obstante, lo más probable es que el rodaje de cada quinteto tenga ya estudiado a cada rival antes de que se produzcan los encuentros.

Por la parte que le toca a la parte baja de la tabla, Vitality sigue en su mala racha particular. Las avispas no han tenido un gran comienzo de temporada y las dos derrotas ya empiezan a tiltear al equipo. No obstante, tampoco han tenido facilidades para encontrar la victoria. La primera jornada contra BDS y la segunda contra G2 les ha puesto las cosas bastante difíciles.

Los que tampoco han encontrado buenos resultados han sido Virtus.pro ni Heroic. En el caso del primero el guion de juego ha sido similar al de Vitality con BDS y Rogue como rivales. Por la parte que le toca a Heroic, la polémica está servida tras el fichaje de Shoukri como relevo de THUUNDER tras un único partido del carioca. El debate por redes y el feo gesto del club con el ex de Wizards avecina tormenta en el roster galo. Más allá de los dos resultados que vienen trayendo, que para nada son buenos, esta actuación puede pesar más de la cuenta en su posición en la tabla.

La clasificación apenas ha comenzado a ordenarse y BDS ya ha tomado la titularidad de la medalla de oro. Bien es cierto que los playoffs se otorgan a los 4 primeros y que cuanto antes se hagan los deberes mejor de cara al ecuador y final de una campaña que no es precisamente de las más largas del sector.