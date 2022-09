'Call of Duty: Modern Warfare 2' se queda sin la opción más pedida por sus fans

'Call of Duty: Modern Warfare 2' llegará a consolas y PC el próximo mes de octubre. Un juego muy esperado por los fans de la marca y que parece que recuperará la esencia de la marca en cuanto a jugabilidad, además de añadir unas cuantas novedades en forma de modos de juego.

Eso sí, parece que el videojuego ya ha despertado algunas dudas, y algún que otro enfado, entre los usuarios a raíz de una polémica vinculada a su minimapa. Y es que desde Infinity Ward han tomado la decisión de ocultar los puntos rojos que aparecen en el mapa.

Para aquellos que no lo sepan, en entregas previas cuando un jugador disparaba aparecía un punto rojo en el minimapa indicando así su posición. La decisión del estudio no ha sentado bien entre la comunidad, quienes no han dudado en pronunciarse en Twitter al respecto. Todo apunta a que no Activision no cambiará esta decisión, principalmente enfocada a servir de ayuda a los nuevos jugadores.