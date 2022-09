No podrás comprar Call of Duty en PlayStation en unos años y el enfado en Sony es monumental

La compra de Activision por parte de Microsoft está dejando debates en muchísimos frentes. Por una parte los usuarios de Xbox se beneficiarían de ver cómo la franquicia ‘Call of Duty’ pasa a formar parte del catálogo de Game Pass con el lanzamiento de cada nueva entrega; algo que ya está generando debate en foros y redes sociales entre los usuarios de la plataforma de Microsoft y los de jugadores de PlayStation.

Y es que hasta la propia Sony no ha dudado en mostrar su enfado por las que serían las más recientes decisiones de los de Redmond en torno a la franquicia ‘Call of Duty’. Tal y como informan desde el medio Gamesindustry, Jim Ryan y máximo responsable de PlayStation, ha mostrado su descomunal enfado al conocer las nuevas “normas” de Microsoft con la saga y su relación con PlayStation.

“Microsoft sólo ha ofrecido que Call of Duty permanezca en PlayStation durante tres años después de que finalice el acuerdo actual entre Activision y Sony”; declaraba bastante enfadado Jim Ryan al medio. Hay que destacar que actualmente tanto Activision como Sony tienen un acuerdo de contenido exclusivo con Call of Duty en PlayStation. Ciñéndonos a las palabras del ejecutivo, terminado ese acuerdo la franquicia sólo podría estar en PlayStation tres años más. Pasado ese tiempo ‘Call of Duty’ sería única y exclusivamente una saga perteneciente a Xbox.

“Un impacto en muchísimos jugadores” o “una decisión inadecuada en muchos niveles” han sido algunas de las palabras que el ejecutivo ha utilizado para definir el movimiento de Microsoft. Jim asegura que no va a quedarse de brazos cruzados y ya está trabajando en una reunión con Phil Spencer con la que buscar una solución y “dejar las cosas claras”.

¿Cuándo pondrá ‘Call of Duty’ punto y final su paso por PlayStation? El acuerdo entre Sony y Activision concluirá en 2027. Pasado este tiempo, no podremos ver contenido exclusivo en PlayStation. No obstante y según las palabras de Ryan, Microsoft habría dado 3 años para continuar con la franquicia. Dicho lo cual, de 2030 en adelante ‘Call of Duty’ pasaría a venderse en PC y Xbox.