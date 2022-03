Cómo saber cuánto dinero has gastado en 'League of Legends' y 'Valorant'

Gastar dinero real en juegos online es algo de lo más habitual en la actualidad. Ya sean MMO, shooters, MOBA entre otros géneros suelen incluir infinidad de incentivos con los que poder añadir jugosos extras a nuestra cuenta a cambio de unos pocos euros.

'League of Legends' es uno de esos títulos y en los que obtener toda una gran cantidad de skins para los diferentes héroes del videojuego. Si quieres saber cuánto dinero hasta gastado en el MOBA de Riot Games, vamos a darte una guía paso a paso de cómo salir de dudas.

Lo cierto es que saberlo no requiere de mucho misterio. La propia página oficial de Riot Games y por ende 'League of Legends' puede ayudarte a responder a la pregunta cuánto dinero he gastado en 'LoL'. Accede a la página de soporte de League of Legends, logéate con tu cuenta y obtendrás las cifras de todos los euros que has invertido.

Valorant | Riot Games

Al igual que League of Legends, 'Valorant' también incluye una opción idéntica. De la misma forma que en el MOBA de Riot, para el FPS podrás acceder a la página de soporte y conocer cuánto has invertido en el shooter táctico de Riot Games, ya sea en skins para armas, etcétera.