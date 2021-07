CREAM Real Betis y Movistar Riders salen con vida de la jornada de la muerte

Movistar Riders y CREAM Real Betis han protagonizado una de las jornadas más atractivas de la Superliga. La 13ª fecha ha dejado tras de sí cinco partidos donde no ha faltado la sorpresa ni el espectáculo.

Empezando por BCN Squad y UCAM, hay que decir que los murcianos tuvieron el partido perfecto para recuperar sensaciones y verse de nuevo dentro de la escena competitiva. Con la vista puesta en MAD Lions y los hispalenses, a los universitarios no se les podía escapar la oportunidad de sumar ante el colista de la tabla.

Por su parte, los de Viketox dilataron un partido falto de kills y con poco acierto de cara a conseguir las torres. Esto propició que el farmeo para UCAM les diese un plus de cara a las teamfights y comenzasen a dominar el partido pasados los 20 minutos de partido.

Pese a la ausencia (una semana más) de Plasma, Hantera cumple con facilidad lo que se pide a un support. Los murcianos se sentían a gusto y su juego dominaba sobre su rival. Los minutos seguían transcurriendo y eso sólo significaba una cosa: el leveleo de UCAM para hacer sucumbir a los de la ciudad condal. Con el Nashor, las cosas para los universitarios se terminaron de poner de cara, por lo que tras el pusheo de la calle central y la eliminación de tres de los cinco campeones rivales, acabaron en la plaza del Nexo haciéndolo explotar y firmando la victoria.

MAD Lions se mete en un aprieto contra S2V. Los corazones se llevan una victoria importantísima para continuar el sueño idílico de estar en los playoffs de final de temporada. El buen hacer de Behave y un apoyo incondicional de Nixerino les dio un plus de personalidad que los llevó a tener el control del río y el partido. Bien es cierto que el ritmo del encuentro no fue el más rápido de todos. Sin embargo, esa paciencia y medición de los corazones para hacerse con las 4 almas de dragón y tener una igualdad en el derribo de torres les dio el partido. La teamfight más tensa se vivió en los aledaños del dragón anciano que acabó del lado de los corazones en un tuya mía que no se decantaba para ninguno. Con ella no dudaron un momento en ir a por el Nashor y con ese buffo se encaminaron para llevarse la victoria.

El show no había terminado y es que los 3 partidos que quedaban aún tenían para mostrar todo su potencial. G2 Arctic no tuvo problemas para deshacerse de eMonkeyz. Los lobeznos estuvieron incontestables en todas las teamfights llegando a encarrilar 11 seguidas sin caer ningún jugador del equipo de Koldo. Con el Nashor, los de Fresskowy entraron hasta la cocina llevándose el partido en poco más de 20 minutos y con el midlaner con el MVP bajo el brazo.

La emoción llegaba en el penúltimo partido de la jornada entre quesitos y verdiblancos. Los hispalenses se aseguran una jornada más la tercera plaza. Las teamfights caían de su lado gracias a la dupla que mejor funciona en el MOBA: el jungler y el midlaner.

LeBron y Phlaty siguen carburando y marcando los tempos del equipo. Todo el juego pasaba por sus ataques haciendo que las almas de dragón también decayesen para ellos. El conjunto de Motroco es cierto que partía con peor control territorial. No obstante, su pizarra pasaba más por quitarse de en medio a su rival antes que las estructuras. Otro Nashor más cerraba la partida donde no sólo en esto les facilitaba la tarea de llegar a la acera contraria.

En un breve análisis, la lucha de las teamfights fue sin duda para los verdiblancos que les ayudó en todo momento para seguir creciendo en el partido y ahogar las líneas de presión de Team Queso.

Por último, El Clásico entre Giants y Riders cerraría la jornada. Las apuestas de esta temporada no suelen estar muy a favor de los gigantes. Los de Attila no terminan de encontrar su mejor juego y el cambio de entrenador tampoco ha dado síntomas de una mejoría.

Sin embargo, tener a Riders enfrente en una temporada como esta es complicado de asimilar. Pese a que la desigualdad en números fuese lo más previsible, los gigantes dieron el do de pecho en un combate donde dominaron en las kills. No obstante, el tener sucumbidas las estructuras y hacerse con el Nashor les dio un poderío mayor a los jinetes que les acabó pasando factura.

Th3Antonio hizo uno de sus mejores partidos de la temporada. El toplaner de los gigantes puso el freno a los de Maxlore quienes acabaron tirando el Nexo que no estuvo asegurado hasta llevarse a 4 de los miembros del equipo rival.

La tabla cada vez está más prieta en los playoffs y ahonda más en el tilteo de los que cierran la clasificación. La jornada de la muerte concluye dejando un podio muy peleado y 3 plazas que parecen aferrarse a no querer salir de los 6 primeros puestos.