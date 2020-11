Los de donQ se imponen en la final de la Genesis Cup Vision

Vodafone Giants por fin puede gritar a los cuatro vientos que tiene una parada de la Genesis Cup de VALORANT. La tiranía de Heretics se ve interrumpida por El Clásico entre Movistar Riders y los gigantes. La rivalidad histórica entre los dos equipos hacía que el partido tuviera toda la atención de los fans en donde ninguno de los dos quería dejar pasar la oportunidad de humillar al otro. Los gigantes además contaban con el pesar de haber caído contra los herejes en las dos primeras paradas y que mejor escenario que vencer por primera vez y ante uno de sus rivales favoritos por antonomasia.

Siendo al Bo3, el primer encuentro estuvo muy igualado. Una parte para cada uno, pero con un resultado muy similar en el segundo tiempo acababa dando la ventaja por 1-0 a los de Fit1nho. En la primera parte, Giants entraba mandando y poniendo 5 rondas consecutivas a su favor. Las tres siguientes, Riders reaccionaban y cortaban el artefacto defendiendo mejor; no obstante, los gigantes acabaron poniéndose por delante con un 8-4. El segundo tiempo, ambos equipos no se ponían de acuerdo por quien dominaba más y el 6-5 valía para que Riders se llevase el tiempo, pero no el set. Uno de los más destacados sin duda fue donQ que con su 1.87 de KD se hacía valer dominando las kills de su equipo hasta sumar 28 de las 90 que se hicieron en el primer partido.

El segundo set a Movistar le tocaba reaccionar, pero los gigantes tenían mejor nivel y la estrategia les funcionaba perfectamente. El 8-4 del primer tiempo dejaba claras señas de que los gigantes no sólo saben atacar, sino que defendían poniendo un muro impenetrable en su área. Cortando hasta 3 veces la bomba y eliminando otras tres al roster de doAm cogían la ventaja.

Los jinetes no podían permitirse más fallos y, precisamente, fue la presión lo que regaló el segundo tiempo a los gigantes. Con un 5-0 indiscutible y de nuevo con donQ como líder de su equipo, la ofensiva de los gigantes se imponía para acabar dando la primera victoria para Vodafone Giants. El 2.83 de KD de donQ lo convertía en el héroe de los suyos y le daba el MVP de la final.

Con esta victoria los gigantes se acercan a las victorias de Heretics con la vista puesta en la parada Sombras que arranca el 18 de noviembre y que, sin lugar a dudas, tendrá a todos pendientes de si Giants iguala el marcador o si los herejes se desmarcan. Riders por su parte, espera meterse en esa pugna y ser el tercero en discordia. Lo que está claro es que tanto Team Heretics, Vodafone Giants y Movistar Riders no se van a achicar y van a ir a por todas en la siguiente parada, así como en la ya anunciada: Radiants.