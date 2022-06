‘eFootball’ protagonista de una nueva polémica por un cambio en uno de los modos más esperados

Para muchos jugadores, el estreno de ‘eFootball’ como un free to play era una de las mejores noticias que se podían producir. Al menos, hasta que su estreno trajo consigo una serie de fallos que lo convirtieron más en un meme que en un sueño para los aficionados al fútbol. Sin embargo, esto no provocó que la compañía se rindiese, sino que trajo consigo un cambio constante a la hora de anunciar actualizaciones y todo tipo de novedades.

Sin embargo, lo que muchos jugadores esperaban que fuese el sueño de cara al estreno de sus actualizaciones, va camino de ser una de las mayores decepciones. Esto se ha demostrado con el último mensaje de la compañía donde se ha confirmado que uno de los modos más esperados, la Master League, se ha convertido en uno de los mayores problemas ya que no solo retrasa su lanzamiento, sino que además se confirma que será de pago en 2023.

La comunidad, ante este nuevo anuncio, se ha mostrado disgustada. Si bien el estudio afirma que esto traerá consigo mucho contenido, como el hecho de que se sumen nuevos equipos o incluso ligas y clubes, el cambio de contenido de pago ha provocado todas las quejas por parte de la comunidad, quienes indican que no son los puntos acordados hasta la fecha.

Sin embargo, esto no acaba aquí, sino que la compañía ha confirmado que hay grandes novedades en lo que respecta otras funcionalidades a las que sí podremos acceder gratis. Claro que, tras lo mencionado anteriormente, parece que no es suficiente para los fans de ‘eFootball’, quienes han visto que lo prometido con las actualizaciones no está siendo lo que finalmente verán en el juego.