Elesky: “Mi intención no era ganarme la vida con ello, el éxito de mi canal ha venido solo como todo lo demás”

Ser streamer y combinarlo con tu trabajo no es nada sencillo. La creación de contenido exige bastantes horas y tener una constancia para conquistar a los viewers. Elesky conoce perfectamente esta situación y ha conseguido compaginar su pasión musical en el conservatorio, con los streamings y los eventos con Vodafone Giants.

La streamer pianista pone la banda sonora a sus directos cuyas interpretaciones van ligadas a los temas que se pueden escuchar en los videojuegos. Esta elección no es sólo por dar el gusto a sus seguidores; ella es fan del producto de esta industria y esa combinación ha permitido crear un escenario mágico.

Pese a que Twitch sea una ventana de oportunidades para todo el mundo, Elesky no esperaba nada a la hora de empezar a publicar sus conciertos en la plataforma por allá a finales de 2019: “Nunca pensé qué iba a pasar; de hecho, cuando me lo planteo alguna vez en el que digo no sé cómo sigue viniendo gente a los directos una y otra vez porque es como si repites el mismo concierto” comentaba entre risas. Desde ese punto más humilde, ella considera que sus streams se han vuelto un lugar de paz y armonía en el que toca “para sus amigos” y que en ningún caso pudiera convertirse en un canal de referencia musical a nivel nacional.

Además, ha visto como se sentía realizada porque ha visto cómo ha aprendido acerca de herramientas que mejoraban su contenido: “Yo espero seguir aprendiendo e innovando en este mundillo”. Este desarrollo ha hecho que el canal sufra el denominado efecto bola de nieve en el que la streamer se sentía con más confianza, mejoraba el contenido por ende y conseguía atraer más público.

Asimismo, Elesky no sólo es una gran artista. La vida que lleva la ha sabido compenetrar entre Giants, el conservatorio (en el cual conseguirá pronto su título) y los streams: “Todavía no se como lo hago para compatibilizarlo todo (risas), es mucha magnitud de horas, pero sinceramente la prioridad es conseguir vivir de ser artista; aunque a parte, mi trabajo en redes sociales y en Twitch es vital”.

Lo cierto es que la plataforma morada se ha convertido en una ventana profesional en la que cualquiera puede conseguir llevar a cabo una profesión en la que verdaderamente se basa su pasión: “No es ningún esfuerzo, llamarlo trabajo se me hace hasta raro porque ya tenemos metidos en la cabeza que trabajar es algo aburrido; en cambio el hacer esto en Twitch es algo muy guay y, aunque se le dediquen muchas horas, lo disfruto mucho” además añade que vivir de ello en Twitch es una maravilla pese a que “su intención no era ganarse la vida con ello, y esto ha venido solo como todo lo demás”.

Durante el confinamiento, Elesky aumentó el número de horas que hizo en Twitch lo que le ayudó a tener más repercusión y que Vodafone Giants entrase en sus directos y se fijase en el contenido que hacía: “Empezaba los directos a las 12:00 (CET) y ahí empezó el cambio ya que la gente llegó a mí al pasar tanto tiempo en casa y buscar algún otro entretenimiento alternativo. En ese momento empezó a entrar la gente de Vodafone Giants con la que yo flipaba cuando escribían”.

Sin embargo, la contraparte de todo este éxito es la ausencia de los eventos y conciertos en los que Elesky tenía cerradas las actuaciones. “Hecho mucho de menos los eventos, sí que es verdad que he hecho alguno online pero no tiene punto de comparación con lo que se siente con la gente que te puede ver y sentirla ahí aplaudiéndote y conociéndolos después. De todos modos, prefiero no lamentarme y pensar en lo que puedo hacer con las herramientas que tengo”.

Las bandas sonoras son el contenido principal que rellenan las horas de contenido de su canal. De las muchas canciones que ha llegado a tocar las que guarda con más cariño son las de los títulos de Nintendo ya que “ha crecido con ellas y la nostalgia juega con sus sentimientos”; de hecho, a la hora de ponerla en apuros y tener que elegir una no puede escoger alguna en particular.

La Giants Crew es el grupo de creadores de contenido de Vodafone Giants que acerca el club a los fans de éstos. Elesky forma parte de ella y ha trabajado con grandes profesionales del sector como Sekiam al que describe como “alguien super majo y con el que se trabaja muy fácilmente”.

Por último, Elesky tiene varios proyectos entre los que destaca el gameplay musical que consiste en ir tocando la banda sonora de un juego mientras avanza a lo largo del juego. Además, ha querido anunciar que éste empezará a partir de abril al igual que las reuniones con Giants Crew en los que verá como incluir la música dentro de la plataforma de los creadores de contenido.