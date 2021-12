Alvaro845: “Entendemos que el futuro es no quedarse anclado simplemente en la competición de videojuegos”

Cuando uno piensa en Clash Royale, BrawlStars o cualquier juego de la compañía Supercell es inevitable no acordarse de Alvaro845. El popular creador de contenido de este tipo de mobile games ha tenido uno de los recorridos más exitosos que se puedan recordar en YouTube, tanto es así que en 2017 decidió fundar junto a Alicia Morote lo que hoy se conoce como Team Queso, su club de esports.

En estos 4 años ha habido grandes éxitos en el club, aunque el más destacado y el que más referencia este trabajo es el título de campeón mundial de Clash Royale.

Con este camino donde ha tocado aprender y renovarse, llega un momento fundamental en el club. Su nueva imagen hace claro hincapié en que están más vivos que nunca y aspiran a todo: “2022 es un año que afrontamos con mucha ilusión y con imagen renovada, mucho más fresca y que conectará con nuestros seguidores sin dejar atrás nuestros orígenes, pero mirando hacia el futuro”.

Pese a que pueda parecer que Team Queso sólo tiene controlado los mobile games, hay que decir que no es en el único ámbito en el que se sienten como pez en el agua. Desde 2018 han formado parte de los torneos más importantes de Fortnite, League of Legends, Rocket League o Rainbow Six, entre otros: “No solo estamos en mobile, es cierto que en mobile tenemos una posición de liderazgo en la región west que parece empequeñecer lo demás, pero para nada. Respecto a la Superliga, nuestro acuerdo de colaboración con Fnatic nos hará volcarnos de pleno en construir un proyecto común, juntos y aspiracional a competir y ganar la liga regional y la European Masters”.

En referencia a su labor como creador de contenido y alejándonos de su trabajo como CEO de la entidad, Alvaro845 ha mantenido siempre una esencia continuista en su canal. No obstante, su redespegue ha hecho que durante las últimas semanas anunciase nuevo contenido y otros canales donde amplía sus horizontes y público: “Seguir mirando hacia los orígenes, pero evolucionar, creando contenido nuevo (como el canal dorado más enfocado hacia la tecnología blockchain), pero sin olvidarnos del pasado, de donde venimos. Ese es el motivo de toda la ordenación de los nuevos canales que va muy en la línea de lo que está haciendo el equipo ofreciendo una nueva imagen fresca y renovada”.

Por otro lado, Team Queso no sólo abarca la parte competitiva como club, organizar torneos o que su marca sea una de las que siempre forme parte de eventos es lo que refleja una adaptación y polivalencia hacia el ocio y el entretenimiento: “Tenemos una visión de los esports en la que entendemos que formamos parte de la industria del ocio y entretenimiento. El club lleva haciendo esta labor desde hace un año y este próximo curso vamos a redoblar esfuerzos en producción de contenidos audiovisuales, creación de torneos para diferentes publishers como Supercell, estamos invirtiendo en el desarrollo e innovación de ciertas tecnologías como en el estudio de videojuegos Chili Cheese Games. Entendemos que esports y entretenimiento del futuro es no quedarse anclado simplemente en competición de videojuegos, sino intentar atender diferentes segmentos y verticales”.

Otra de las grandes patas en las que se apoya Team Queso son los creadores de contenido y más aún sabiendo que el propio Alvaro845 empezó sus orígenes de esta forma. Es por ello que cada uno de sus piezas son grandes diamantes en bruto: “Nosotros siempre hemos apostado más por la calidad que por la cantidad, lo hemos demostrado en cada uno de los pasos que hemos ido haciendo. Estamos muy orgullosos de todos ellos, son punta de lanza en cada uno de los juegos en que están especializados, pero no por ello quiere decir que no estemos pensando en aumentar la familia” y añade: “aquellos que vengan mantendrán los valores que tenemos en el club. A partir de ahí, seguiremos creciendo y cada vez que tengamos la oportunidad de encontrar un perfil que entienda la competición, los esports y el entretenimiento de igual forma que nosotros trataremos de incluirlo en nuestra plantilla y eso no suele suponer un problema”.

La ilusión es una de las grandes consecuencias que ha dejado este nuevo rebranding en Álvaro donde será el motor que impulse toda la maquinaria de 2022 y la que consiga que (si los resultados lo permiten) se coloquen más aún cómo una de las grandes referencias dentro de los esports.