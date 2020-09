Fire in the hole asusta en cuartos de final de la FPS All Stars de Valorant

Valorant ha llegado como un videojuego muy especial para los amantes de los shooters. El lanzamiento de éste ha aumentado la colección de títulos bajo el nombre de Riot Games. Su faceta fantasiosa mezclado con el género ha hecho que muchos de los amantes de CS:GO hayan querido probarlo y especializarse en este nuevo juego. El FPS All Stars tan solo es uno más de los torneos del shooter que se realizan. Sin embargo, su característica especial y lo que le da personalidad a él es que está amparado por la LVP y cuenta con 8 participantes que defenderán a sus equipos de CoD, Overwatch, CS:GO. Fortnite, APEX/PUBG, Warzone, shooters old school e influencers.

La emoción y el hype por este torneo llegaban a través de los rosters que se formaban y sus representantes. Los cuartos de final arrancaban, sin embargo las diferencias entre unos y otros se notaban en apenas dos sets y con poca rivalidad ganaba uno de los dos equipos. WomboCombo Team (equipo de Fortnite) y Builders (equipo de Overwatch) iniciaban la tarde en el partido más disputado de los cuartos de final. El primer set los de Bromas se lo llevaban muy a duras penas por 14-12 en un partido donde cada uno se superaba en momentos particulares. No obstante, la igualada llegaba en el siguiente partido con un Builders reformado mediante el estudio del primer partido y una gran actuación de los chicos de xPlash. Finalmente, y con un Bromas MVP del partido, WomboCombo abría el tercer set con un 5-0 marchándose al interludio del partido que acabó por 11-1. Tras dos victorias más, el equipo de Fortnite se colocaba en las semifinales.

Llegaba el turno de Last men standing (roster de APEX) y Pochinki Predators (roster de Warzone). Kryp, que había llegado para ser la principal amenaza del torneo junto con m1xwell, acabó con 42 kills en su poder en un partido donde su equipo empezaba poniendo el 8-0 en el marcador. En tan sólo 2 sets y mostrando una clara superioridad de los suyos se metían en el siguiente bracket esperando a su siguiente rival.

Fire in the hole estuvo incontestable. Los del equipo que abanderaba CS:GO contaban en sus filas con el pentacampeón de todos los torneos de Valorant hasta la fecha, m1xwell. Con esta carta de presentación poco más queda decir que la pesadilla que vivió The Mandalorian (squad de CoD) temía a su figura convirtiéndole en el MVP, y siendo el que menos veces acabó abatido. El 13-4 y 13-3 hacen a su equipo claro clasificado para estar en la siguiente ronda.

El cierre de la jornada Twitch Force (conjunto de los influencers) y XP Team (jugadores de los shooters old school) engalanaban el final de los cuartos de final. Dice el dicho que sabe más el diablo por viejo que por diablo y así lo demostraron en XP Team. Empezando con un empate el primer tiempo y mejorando en el segundo, los de spl1t pasaban de ronda tras un 10-13 y un 8-13 donde se vio más entero al equipo visitante.

Así, esta tarde llegan las semifinales y final de este torneo All Stars. Valorant tiene una cosa clara y es que el espectáculo tiene que ser su fuente de poder y que toda competición cuente con ese detalle para encandilar así al público.