Fnatic se atasca y tampoco carbura

La LEC es el escenario donde los mejores conjuntos del viejo continente tienen que reflejar que la liga franquiciada de League of Legends es una de las mejores del mundo. Sin embargo, no todos los equipos pueden quedar en la primera plaza y las apuestas de los fans suelen decaer siempre en los mismos, salvo excepciones donde los más modestos resaltan y salen nuevas perlas.

G2, Rogue, MAD Lions o Fnatic son esos equipos que suelen destacar y que cuentan con un fandom muy poblado a niveles casi futbolísticos. La segunda jornada de liga empieza a colocar los puestos de unos y otros dejando un caso particularmente preocupante. Fnatic no ha empezado con mucha fortuna y aún no conoce la victoria.

El quinteto de Bwipo ha reforzado la posición del tirador con la salida de Rekkles, pero la llegada de Upset aún no despierta la ilusión de los suyos. Su partido contra Rogue fue un completo descalabro donde la sincronía entre los jugadores y el choque entre los equipos provenía más de unos pícaros muy bien colocados frente a unos fanáticos perdidos y endebles. Rompiendo una lanza a su favor, el que más hizo por no mancillar el escudo fue Selfmade. El jungla firmó un 6/4/3 donde apenas pudo sacar mucho más ante la contundencia de los de Larssen. Por su parte, el midlaner de los pícaros tuvo una de esas tardes que son para enmarcar; defendió la calle central, apoyó la jungla y asistió a su tirador de forma brillante. Además, el sueco se le pudo ver muy motivado y crecido y cuando pasa eso, las cosas no pueden salir mal. La facilidad con la que salía de las teamfights, el apoyo de su equipo, y lo escurridizo que se volvía cuando podía ser cazado (sin caer una sola vez) lo convirtieron en la pesadilla rival.

Hay que decir que Rogue lleva dos victorias consecutivas y esta última confirma su propuesta al liderato. Todos ayudan y reman en la misma dirección, de hecho el que menos asistencias pudo dar fue Inspired y aun así igualaba la estadística del que más dio en Fnatic (9).

La clave de Rogue estuvo, principalmente, en la superioridad en los dragones y el dominio de la caída de las torres. Esto lo acusaron bastante en Fnatic que sólo pudieron acabar con una torre y se vieron además muy mermados en el farmeo de oro. Esas dos premisas condicionaron el partido y el ahogue de los pícaros les acabó encerrando en su Nexo en cuestión de poco más de 25 minutos.

Partidos así son para aplaudir a Rogue que ha empezado de forma brillante, pero también para estudiarlos y ver las carencias de juego con las que ha entrado Fnatic en el Split de primavera. Es probable que los fanáticos puedan acusar la marcha de su elemento ofensivo pero no por ello contar con los números que tienen. En la tercera jornada se enfrentan a los mineros del Schalke 04 cuyo rendimiento tiene altibajos tanto por partido como en el transcurso del mismo. La igualdad en este caso está servida y a priori el conjunto naranja puede recuperar sensaciones ante ellos.