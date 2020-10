Fnatic empieza ganando contra TSM

Arrancan oficialmente los Worlds. Tras un cierre de play in muy disputado entre los 10 equipos Unicorns of Love y PSG Talon se suman a los 16 equipos en los cuatro grupos de la competición.

Durante la mañana de hoy Fnatic, DAMWON, Rogue y compañía han iniciado una disputa acalorada al Bo1 de la mejor manera posible; el espectáculo no ha cesado ni un solo segundo y los equipos han ido a por todas desde el principio.

FlyQuest y Top Esports iniciaban el torneo con los de Solo siendo un constante aluvión. Los de la LCS no terminaron de encontrar su juego; Top fue mucho más contundente, se supo defender mucho e ir in crescendo según pasaban los minutos. 369 y Karsa fueron el baluarte ofensivo del equipo imposibilitando el juego del rival y llevándolo todo a su terreno. Pasaba el tiempo y Fly no arreglaba el destrozo que tenía en defensa. Tras 3 almas de dragón y un asedio sobre las torres mayúsculo, Top consiguió firmar la primera victoria del campeonato.

Unicorns of Love le cuesta entrar y a DRX le sobran motivos para seguir adelante. Los de la LCK stompearon cualquier jugada en las que veía a su rival. Ese juego favoreció para que la caza de dragón fuese más sencilla sin teamfights de por medio. No obstante, los locales enfocaron su estrategia en el derribo de torres intentando buscar el backdoor. Ese planteamiento les duró poco hasta el momento en que DRX fue a buscarlos por cada torre y eliminarlos. El buen farmeo de oro les colocaba en una gran posición para acabar rusheando el nexo y llevarse la victoria.

Los picaros entran bien en los Worlds. Rogue vence con facilidad a PSG Talon en un choque donde los de Finn supieron manejarse por la grieta. El equipo europeo encerró en su área tomando en posesión todas las torres y sin perder ni una sola sangre en todo el partido. Las 16 kills de los europeos sobre PSG ponen como favorito a pasar de fase y subir en posiciones a lo largo de los brackets.

DAMWON fue un rodillo contra JD Gaming. Los surcoreanos se presentan como la amenaza más abusiva del torneo. El roster de los de Zoom hacían aguas en todas las líneas y para colmo su rival les acabó destrozando en cada teamfight. Canyon y ShowMaker fueron los que abanderaron la lucha y acabaron siendo los más letales del partido.

Gen.G y LGD tuvieron un partido similar al de su antecesor. La falta de ideas de los visitantes y el gran juego de los surcoreanos pusieron complicado arreglar el rumbo del partido. No obstante, el mid y late game se igualaron las circunstancias con la fortuna de que los locales rushearon in extremis el nexo.

El último partido de la primera jornada lo firmaban TSM y Fnatic. El roster de Bwipo empieza con buen pie y vence en uno de los encuentros más complicados de la fase de grupos. El reparto de torres no fue impedimento para que Fnatic luchase por el nexo. Con las almas decantadas para los norteamericanos y el oro para los visitantes acabaron brindando el nexo.