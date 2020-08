G2 y Fnatic se enfrentarán en semifinales de la LEC tras unos cuartos de final sin sobresaltos

Comenzaron los playoffs del Split de verano de la LEC y no podían haber tenido un mejor resultado. La expectación de los fans estaba puesta sobre los favoritos G2 y Fnatic que nunca decepcionan. Las tres primeras jornadas pusieron unos ingredientes vibrantes para pronosticar una final al más puro estilo de la competición internacional.

La apertura de los playoffs la arrancaban SK Gaming contra los mineros del Schalke 04. Tras una temporada modesta de ambos contendientes, la quinta y sexta plaza les aseguraba entrar en la recta final del campeonato desde el loser bracket. Un enfrentamiento, sin apenas emoción, acabó dando la victoria a los de Odoamdne por 0-3 con un Gilius en estado de gracia volviendo loco al conjunto de SK. Con dos primeros partidos donde el respeto del uno por el otro fue la nota dominante del transcurso de juego, el tercero en discordia permitió más soltura a los mineros acabando con toda opción rival.

En una segunda jornada donde se imponía más orgullo que juego, G2 y MAD Lions chocaban en una contienda que los samuráis no estaban dispuestos a perder. Un comienzo demoledor de los de Perkz, hizo que los locales pusieran la balanza a su favor y muy de cara a meterse de cabeza en las semifinales. Los leones, no obstante, no hincarían rodilla tan rápidamente acortando distancias en el 2-1 y llevándolo todo a un cuarto set. El buen hacer de los medio y tirador de G2 fue lo que acabó dando razón al juego de los samuráis. Los errores en defensa y una pizarra muy ordenada, dio la victoria por 3-1 a los chicos de Caps que ya esperaban rival en semifinales.

El cierre de la primera ronda de los playoffs llegaba con uno de los partidos que más gusta de ver en el panorama internacional. El gran favorito de todos, Fnatic, estuvo incontestable ante la mirada atónita de Rogue. Durante los 3 sets que duró el encuentro, el nivel de los de Bwipo no flaqueó en ningún momento mientras que Finn y los suyos fueron yendo a menos viendo como las opciones de entrar en las ansiadas semifinales estaban siendo tilteadas por una estrategia que los fanáticos manejaban sin fisuras y sin contestación alguna. El juego de Fnatic se lideró una vez más a manos del polaco Selfmade; su asociación con Nemesis tenía cubierto todo el centro de la grieta ahogando a su rival y dejando rienda suelta a los suyos para martillear el top y botlane. De esta forma, se aseguraban que su rival cayera sobre la lona continuamente y dragones y Nashor fueran suyos en todo momento.

Un 0-3 fácil juntaban a Fnatic y G2 en la ronda 2 de los playoffs del torneo, mientras que el loser bracket une para esta misma fecha a MAD Lions contra el Schalke de Gilius y a Rogue esperando rival de este encuentro.