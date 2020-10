G2 gana a Suning y el roster se empieza a ilusionar

Continúan los Worlds con seis nuevos partidos en el segundo día. Los conjuntos orientales siguen siendo el mayor peligro de la competición. DAMWON, JD, Gen G. y demás no parecen tener debilidades y el resto de continentes los miran con respeto y a la espera de su juego.

El día de hoy, Machi supera a Team Liquid en un partido donde ha sido un continuo asedio de los taiwaneses. La escasez de teamfights no fue excusa para que los rosters conquistasen torres y dragones. La libertad de juego de ambos conjuntos permitió que los locales farmeasen a placer, tuvieran más éxito de cara a los dragones y el dominio de torres por la grieta fuera más plausible. De esta forma, y con un juego muy posicional, los de Gemini hacen la primera victoria del día.

La ilusión de los fans de G2 pone su hype por las nubes. El partido con victoria contra Suning les hace perder la timidez y sobrepasar a los chinos que se postulaban como la amenaza más importante del grupo. Los de Jankos aprovechan los errores en defensa para llegar al nexo y tumbarlo. La diferencia en farmeo, dragones y un empate táctico en torres ponía muy de cara la victoria para el conjunto de Suning; sin embargo, y si hay algo por lo que destacar a los chicos de Perkz es que nunca se rinden y haciéndose fuertes rushearon finalmente el nexo aprovechando un final trepidando de los dos quintetos.

DAMWON sigue siendo un peligro para todos su rivales. Después de derrotar en la tarde de ayer a su rival directo, JD Gaming; los de ShowMaker vapulean a Rogue sin dejarles ninguna opción. El buen dominio de los surcoreanos en la jungla y su gran habilidad para esquivar a su enemigo en las líneas de juego, dotaron de un plus que favorecía su juego y pizarra yendo a más durante todo el encuentro. Los de Finn hacían aguas y llegaban tarde a todo enfrentamiento; el early fue algo más apretado, pero en cuanto consiguieron levelear lo suficiente, Canyon y compañía eliminaron todas las opciones del roster europeo.

PSG Talon se complica la vida contra JD Gaming. Después de la derrota de los de Yagao, el quinteto de JD tenía sed de venganza. La superioridad de todos los campos y un stompeo desde el minuto uno resume bastante bien en transcurso del partido. Apenas tuvieron ninguna opción en PSG para revertir el partido. Dragones, Nashor y un farmeo y leveleo extraordinario fueron las claves para que los visitantes entrasen en la pelea de la clasificación.

Gen G. entierra las opciones de Team Solomid. Las cosas no están saliendo como esperan los jugadores norteamericanos. Además, su rival es el peor enemigo con el que se podía encontrar para recuperar sensaciones. El arrolle con el que otro de los rosters surcoreanos de la competición pilló por sorpresa a los de Spica fue imposible. No obstante, tampoco puso las cosas tan sencillas para que los locales campasen a sus anchas. Las pocas teamfights que hubo estuvieron igualadas pese a que no era la intención directa de Clid y compañía. Su planteamiento de conquista de torres se llevó a cabo desde el principio hasta que terminaron tumbando el nexo a poco más de 25 minutos.

El cierre lo llevaban a cabo Fnatic y LGD. La caída de los segundo en el primer partido fue un escollo del que salieron sin mucha complicación en este segundo encuentro. Los de la LPL maceraron un partido largo haciendo que acabó por arrinconar a los de Bwipo. El roster de la liga china no firmó un planteamiento, precisamente, destructor. Los choques en las teamfights y el dominio por los dragones les ponía en una clara ventaja mientras que Fnatic perdía las ocasiones según avanzaba el tiempo. Con esta victoria empatan los chinos y se meten en la segunda plaza de su grupo.