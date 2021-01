T1 y Gen.G comienzan con buen pie en la LCK

La liga Surcoreana de League of Legends (LCK) ha empezado por todo lo alto. La que es considerada la mejor competición del MOBA del mundo pone sobre la Grieta a los mejores equipos del país asiático donde T1 y Gen.G son los principales rivales a batir.

Precisamente, ambos quintetos abrían la campaña con un choque por todo lo alto enfrentándose a Hanwha Life Esports y KT Rolster respectivamente. La apertura de ésta ya puso en pie a los viewers que enloquecían en el chat con el 2-0 de Gen.G. Las jugadas con las que Rascal rompía el toplane despejaban el trabajo del resto con la ventaja de llevar a KTR hacia su línea. El primer partido se hizo hincapié en ello y junto a la ayuda del Nashor acabaron eliminando las torres de la calle central stompeando los inhibidores y nexo rival. Por su parte, en el segundo set, Bdd y Ruler lideraban la ofensiva de la doble G con un dominio de las almas de dragón y las torres. Con este boosteo y la confianza bien cargada doblegaban a un KT que no encontró su juego en ningún tramo del encuentro.

T1 llegó al tercer set del partido ante un Hanwha peleón que dará que hablar durante la temporada. Los de Canna dejaron un partido perfecto en teamfights. El 12-0 que reflejaba el luminoso hacía estremecer a Chovy y los suyos que no tuvieron un buen comienzo de liga. La peor parte de este inicio fue que para colmo del equipo visitante, el que es considerado por muchos el mejor jugador del mundo (Faker) no formaba parte del quinteto inaugural. No obstante, este comienzo tan desastroso no impidió poner el empate en el segundo en donde la ayuda de los dragones bien sirvió para mejorar sus características y que los de Deft recuperasen algo de sensaciones. Lo cierto es que nunca puedes dar por muerto a T1 y es que Gumayusi se envalentonó para llevar los primeros puntos de la LCK con los suyos dejando un 12/2/7 en su cuenta personal en el tercer encuentro.

Nongshim RedForce ponía contra las cuerdas a ⁠Liiv SANDBOX en un partido muy igualado y que cualquiera podría haberse llevado. El primer golpe lo daban NS con un correcalles donde apenas hubo choques priorizando en reforzar y mejorar las stats de cada campeón. Precisamente el 8-5 en las teamfights hacía justicia ante la pizarra que siguieron y junto al boost de los dragones el equipo local conseguía el primer Nexo. Con el estudio aprendido del primer varapalo, LSB mejoró sus números y no cedió tanto al juego de su rival; la táctica ofensiva y el liderato del set lo llevaron desde el primer minuto cerrando la contienda en poco más de 25 minutos. Route, su ADC, se encargó de llevarse las kills a favor de los suyos y de este modo igualar el resultado. Como cierre, la escasez de enfrenamientos y bastante equidad en números y tareas del equipo se acabó decantando para Nongshim que junto al Nashor final eliminaron los inhibidores de SANDBOX y firmaron la victoria.

A lo largo del día se resolverá el DRX contra Afreeca Freecs cuyas apuestas no están del todo claras en la grada y cualquiera de los dos por nivel y juego pueden sumar y empezar bien la primera jornada de campeonato.